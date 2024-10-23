捷運三鶯線軌道拚10月底完工 11月優先路段測試

新北市捷運局今天表示，捷運三鶯線全線軌道預計10月底鋪設完成，11月由機廠送電至鶯歌車站後，優先於橫溪站至鶯歌站間動態整合測試，整個土建工程今年底將全線交付機電。

新北市捷運局長李政安今天在市政會議專案報告，針對預計2025年完工的三鶯線工程，他表示，截至9月底整體進度已達78.5%。

李政安指出，三鶯線全線有29列車，截至10月已運抵14列車，9月30日啟動電聯車加減速及安全煞車等列車動態測試，10月底軌道鋪設安裝作業將全線完成，11月機廠送電至LB08（鶯歌車站），將於11月啟動橫溪站至鶯歌車站無人駕駛的動態整合測試。

新北市長侯友宜表示，今年底前，三鶯線號誌機房、供電機房、軌道纜溝、行政大樓等土木營建工程全線交付機電，預計明年2月橫溪站至鶯歌站系統整合測試。

他指出，三鶯線若明年9月全線列車開始動態測試都能達標，三鶯線將於他的市長任內、於2025年完工，並優化周邊的公園等環境。