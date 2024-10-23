彰化出現今年首例本土登革熱個案 研判與新北群聚有關

疾病管制署今(23)天公布國內新增2例本土登革熱個案，包括新北中和區1例、彰化縣溪州鄉1例。彰化縣衛生局表示，彰化縣此一個案是彰化縣今年首例本土個案，初步研判感染與現有新北中和新店群聚有關。

衛生局表示，彰化縣個案為30多歲男性，無國外旅遊史，10月16日開始出現發燒、肌肉痠痛、關節痛、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉、全身無力等症狀而就醫，衛生局在10月21日晚間接獲醫院通報後，當天第一時間即完成詳細疫調，研判本案屬高風險個案。

衛生局表示，彰化縣此一個案感染登革熱第二型病毒，且發病前曾至中和風險區域活動，初步研判感染與現有新北中和新店群聚有關，疾管署將進一步定序確認，2位個案目前症狀已緩解或返家，相關接觸者均無疑似症狀或已採檢陰性。整起群聚將持續監測至11月21日。

衛生局表示，已自22日起，陸續完成孳生源清除及化學防治工作，並協請彰化縣環境保護局及公所清潔隊，針對指標個案足跡周邊環境進行清消，全力圍堵本土登革熱疫情，也呼籲民眾如出現疑似症狀，請盡速就醫。

依疾管署統計，今年截至10月23下午4時為止，累計239例本土登革熱確診病例，其中入夏後累計75例，病例分布新北市68例、台北市及高雄市各2例、苗栗縣、彰化縣及花蓮縣各1例；另今年累計230例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓30例及泰國28例。