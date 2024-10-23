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防溫泉偷拍事件 台北市商業處稽查8大行業將加強反針孔
台北市北投區皇池溫泉被不肖人士放針孔攝影機偷拍，引發民眾恐慌。北市府今舉行公安會報，商業處報告八大行業聯合稽查結果，特別納入反針孔項目，暑假期間共查27處三溫暖、舞廳業等處，並要求相關業者8月起每月必須自主檢核，商業處每月不定時抽查。
商業處表示，每年寒假、暑假期間是八大行業的高峰期，為維護八大行業營業場所公共安全，今年暑假與各局處，針對場所管理、建管、消防、衛生、環保、警察等進行查核，期間為7月15日至8月16日。
稽查項目包括保單申報內容、有無確實繳費、營業範圍與申請場所使照圖說等是否相符、公安申報動態情形、消防設備、食品衛生、空氣汙染、檢查賭博、妨害風化、是否雇用未成年等事項，同時進行公共安全教育宣導，做性騷擾防制、性病防制、毒品防制與酒後代駕。
有鑑於有溫泉業者曾遭放置針孔攝影機，商業處說，依據「北市公共場所防止針孔攝影機暫行管理辦法」規定，業者每月至少自主檢查一次針孔，已函請三溫暖業、舞廳業及舞場業等，8月起每月填報「防止針孔攝影自行檢核執行表」，確保環境安全，保障消費者權益，每月還會抽查2家業者稽查，到店內進行反針孔檢查。
商業處列管三溫暖、舞廳、舞場共27處，8月起回報率100%，9月亦抽選2家店家查核；暑期共檢查105家次、合格率99.05%，叫去年同期成長6.12%，1家業者違反菸害防制法，衛生局以依法裁處。
台北市長蔣萬安裁示，年底即將到來，接下來很多尾牙、大型活動，甚至是剛開始的百貨周年慶等，相關單位要加強相關稽查，對於消費場所公共安全進行查核，確實維護場所公共安全，保護市民。
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