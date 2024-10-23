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汐止新福宮攜手建設公司送獎學金 436學童受惠

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止橋東里的新福宮結合建設公司，連續三年將愛心送到汐止的8所國小及家扶中心，今年發給共436名學童獎助學金。 圖／觀天下有線電視提供
汐止橋東里的新福宮結合建設公司，連續三年將愛心送到汐止的8所國小及家扶中心，今年發給共436名學童獎助學金。 圖／觀天下有線電視提供

社會上處處有溫暖，汐止橋東里的新福宮結合建設公司，連續三年將愛心送到汐止的8所國小及家扶中心，今年發給共436名學童獎助學金，而且今年金額加碼到每位學童發給1800元，再加上生活物資一份，一行人前往學校親自頒發給小朋友，勉勵學生用功讀書，長大後有能力，也能回饋社會，幫助別人。

儘管下著雨，不過，汐止區愛心滿滿，今(23)日汐止新福宮、百神建設等一行人，前往各國小發送獎助學金，一天的時間，前往保長國小、崇德國小、汐止國小、秀峰國小等8所國小及汐止家扶中心，包括了汐止 今年獎助學金加碼，每位學童1800元，再加上一份生活物資，裡頭有油、米粉、冬粉，關心弱勢家庭學童，一路送暖，當天發給436位學童獎助學金，共發出大約90萬元，學校也頒發感謝狀表示感謝。

汐止新福宮主委陶威中表示，新福宮各百神建設在汐止地區，今年度已經是第三年做獎助學金發放，今年受惠的總共有436位小朋友，今年也把金額提高，加碼到每位1800元的獎助學金，再加上一份物資，特別希望小朋友能夠把這筆錢用在購買自己學習方面需要用到的東西，不要拿去購買點數玩電動，把寶貴的資源投資在小朋友身上。

汐止區副區長林明玲說，今天非常感恩新福宮、百神建設提供了一些物資還有獎學金，一起做善心，提供給區內所有的有需要的孩子們。

秀峰國小校長戴雲卿也說，感謝他們來為孩子們加油打氣，希望孩子們能夠透過這機會學習到不卑不抗，而且能夠善用這筆款項，踏出人生正確的第一步，也感受到社會的溫暖，以後也能發揮人飢己飢的精神。

青山國中小校長陳衍鈴指出，今天真的很感謝新福宮以及百神建設一起來到青山國中小做愛心，發放獎助學金給學生，謝謝在地的鄉親們對學校的支持與鼓勵，學校會繼續努力好好辦學。

愛心 朋友 汐止

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