快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

瑞芳衛生所下里打流感疫苗 長輩接種很方便

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳衛生所的下里行程前往傑魚里地區，不僅有流感疫苗，也有新冠疫苗可選擇，讓長者免於奔波就可以就近施打流感疫苗很方便。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳衛生所的下里行程前往傑魚里地區，不僅有流感疫苗，也有新冠疫苗可選擇，讓長者免於奔波就可以就近施打流感疫苗很方便。 圖／觀天下有線電視提供

流感疫苗已經開始施打，瑞芳衛生所的下里行程也前往傑魚里地區，今(23)日不少老人家一大早就等候要注射疫苗，現場不僅有流感疫苗，也有新冠疫苗可選擇，讓長者免於奔波就可以就近施打流感疫苗很方便。

今(23)日瑞芳區衛生所下里施打流感疫苗服務，安排在傑魚里銀髮共餐據點開打，九點不到就已經有不少民眾排隊等候，待衛生所人員就定位後，就陸續協助民眾施打流感疫苗，可以就近施打，也吸引許多居民前往，包括流感疫苗及新冠疫苗，都可以一次到位。

傑魚里里長周清標說，很感謝瑞芳區衛生所安排流感疫苗下里施打服務，讓民眾省去奔波的時間，就近就可以施打流感疫苗，在現場也協助引導動線，讓民眾不至於慌了手腳，也鼓勵民眾施打流感疫苗，提高身體的保護力。

當地居民也說，感謝里長每年爭取衛生所下里施打服務，衛生所位置相對來說比較遠，許多長者出入也不太方便，可以每年藉由衛生所下里服務就近施打疫苗，真的很便民。

流感疫苗 瑞芳 衛生所

延伸閱讀

國光流感變色同批號疫苗剩餘9.4萬劑 羅一鈞：永久停用

民眾擔心變色流感疫苗 南投衛生局強調縣內無獲配

「左流右新」疫苗第2階段11/1開打 74家全聯門市可接種

國光流感疫苗變色…是否流入台中家長憂心 市府說話了

相關新聞

中央預算卡關影響地方？北市府最壞情況恐須墊付上百億

明年度中央政府總預算仍卡關，是否影響中央對台北市的補助款？影響多大？引發部分北市議員質疑，上午在財建委員會中，要求主計處...

老四川、荷蘭餅、嗆辣蔥選誰？侯友宜：市民決定不是我

新北市議會總質詢第二天，民進黨英系議員聯合總質詢，端出老四川火鍋（李四川）、荷蘭餅（劉和然）與嗆辣蔥（黃國昌）三種食材，...

雙北公車票價調整？ 北巿交通局：尚未討論

兩年檢討一次的雙北公車運價討論，外界關注票價是否跟著調漲。北市交通局長謝銘鴻今天在議會報告時表示，尚未討論票價，但運價部...

彭啓明拚2年內解決垃圾山 盼蔣萬安同島一命助其他縣市

全國裸露垃圾堆置量高達73.4萬噸，行政院會拍板3年12億助攻地方政府掩埋覆土、篩分打包，盼2026年底解決垃圾山問題。...

新北身障就業成果展 情緒障礙者考驗就輔員耐心與功力

新北年度身障就業成果展開幕，有就服幹部分享，為輔導情緒障礙畢業生就業，還遭路人誤以為是「渣男」，不過該生後來就業順利還拿...

議員爭取假牙補助、肺癌篩檢年齡下修 侯友宜：細節待研議

新北市議會今天總質詢，民進黨團今針對醫療福利質詢，包含肺癌篩檢年齡下修及增加篩檢族群、65歲以上長者假牙補助，新北市長侯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。