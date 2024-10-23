瑞芳衛生所下里打流感疫苗 長輩接種很方便

流感疫苗已經開始施打，瑞芳衛生所的下里行程也前往傑魚里地區，今(23)日不少老人家一大早就等候要注射疫苗，現場不僅有流感疫苗，也有新冠疫苗可選擇，讓長者免於奔波就可以就近施打流感疫苗很方便。

今(23)日瑞芳區衛生所下里施打流感疫苗服務，安排在傑魚里銀髮共餐據點開打，九點不到就已經有不少民眾排隊等候，待衛生所人員就定位後，就陸續協助民眾施打流感疫苗，可以就近施打，也吸引許多居民前往，包括流感疫苗及新冠疫苗，都可以一次到位。

傑魚里里長周清標說，很感謝瑞芳區衛生所安排流感疫苗下里施打服務，讓民眾省去奔波的時間，就近就可以施打流感疫苗，在現場也協助引導動線，讓民眾不至於慌了手腳，也鼓勵民眾施打流感疫苗，提高身體的保護力。

當地居民也說，感謝里長每年爭取衛生所下里施打服務，衛生所位置相對來說比較遠，許多長者出入也不太方便，可以每年藉由衛生所下里服務就近施打疫苗，真的很便民。