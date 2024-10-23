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淡海輕軌藍海線二期3D影片逼真 呈現淡水老街路線

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市捷運工程局也將淡海輕軌藍海線第二期河岸路線，用3D模擬影片方式呈現出來，讓大家更了解如何串起漁人碼頭到捷運淡水站的各站點規劃。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市捷運工程局也將淡海輕軌藍海線第二期河岸路線，用3D模擬影片方式呈現出來，讓大家更了解如何串起漁人碼頭到捷運淡水站的各站點規劃。 圖／紅樹林有線電視提供

淡海輕軌藍海線第二期改走河岸方案，修正計畫經過將近四年，今年初獲交通部審查通過，目前送行政院審議，都市計劃也在內政部審議，新北市捷運工程局也將河岸路線，用3D模擬影片方式呈現出來，讓大家更了解如何串起漁人碼頭到捷運淡水站的各站點規劃。

淡海輕軌藍海線二期計畫原規畫行經淡水老街，在經徵詢地方民意後調整移至河岸，路線起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭，銜接第一期路網。

新北市政府捷運工程局綜合規劃科長黃維崧表示，共規劃六個站點，採平面型式，全長3.32公里。

綜合規劃科長黃維崧指出，河岸空間規劃的部份，除了適度拓寬步道增加空間，以及輕軌行人共用段車速小於每小時30公里，也不架設電車線以維護景觀之外，為了不影響商家補貨空間，軌道與河岸商家距離大於7公尺，最主要是希望能夠串連淡水舊城區與新市鎮的軌道交通路網，甚至未來串連至八里地區重要廊帶，除了紓解淡水市區交通，更能夠提高淡水觀光遊憩品質。

淡水 淡海輕軌

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