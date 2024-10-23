汐止白雲特色公園遊憩人多 里長盼增靠背座椅

新北市汐止區佔地1600坪的白雲特色公園，不但有首創的環狀鞦韆、還有五米高的土丘溜滑梯都是主題特色，每到假日，很多家長都會帶著小朋友來玩，只是公園裡都只有簡單的石椅，沒有靠背，不少長者坐久了受不了，也不好坐，所以，里長謝志忠就建議能夠增加一些靠背的椅子，方便民眾。

位在汐止橫科地區的白雲特色公園，有四個主題特色，最前方的環形鞦韆就是全國首創，可以同時有六個小朋友一起玩，另外，入口另一側五米高的土丘溜滑梯也是主打特色之一，更是小朋友的最愛，只是美中不足的是，公園裡坐著休息的椅子都是像這樣長條形的石椅，沒有靠背，坐久了並不舒服，因為經常小朋友開心的玩，而大人就在旁邊坐著休息，不過，椅子的設計，背部都沒有依靠，不好坐，所以，當地里長就建議是不是能夠改善。

福山里長謝志忠說，主要是因為之前有請台電敦親睦鄰協助白雲特色公園的綠美化，現在整體公園環境變好，目前是希望汐止區公所能夠施作能夠靠背的椅子，因為，有年長者來這裡運動的時候，有這個需求，請公所能夠協助。

汐止區長林慶豐表示，和里長一起到白雲公園來看，整個公園非常漂亮，非常感謝志義工伙伴協助維護公園環境，此外，也感謝台電回饋針對綠美化的改善，針對里長提到，長者來運動需要休閒座椅的部分，會特別再邀請相關單位過來儘力協助，希望讓長輩來公園運動完之後，有好的休憩空間。