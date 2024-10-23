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北海岸大面積陰陽海 咖啡廳業者直呼前所未見

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
豪大雨造成土石泥流，讓北海岸地區的海面上也出現前所未見的大面積陰陽海現象。 圖／紅樹林有線電視提供
豪大雨造成土石泥流，讓北海岸地區的海面上也出現前所未見的大面積陰陽海現象。 圖／紅樹林有線電視提供

陰陽海本該是東北角特有現象，現在因為豪大雨造成土石泥流，讓北海岸地區的海面上也出現前所未見的大面積陰陽海現象，還有在地經營將近20年的沿岸咖啡廳業者說，過往雨下大一點會出現陰陽海，不過像這次這麼大面積的，還真是前所未見。

北海岸咖啡廳業者黃先生說，過去只要是雨量多一點，海岸線就會出現被染黃的現象，不過也僅限於溪流出海口附近，像是這是連成一大片，面積大到都超過燭台雙嶼，還真的是沒有見過。

颱風過境帶來的驚人雨勢讓陽金公路坍方道路中斷，好不容易搶通後，東北風帶來的豪大雨再次沖下土石，讓同個地點的交通再次被阻斷，如此多的雨量，也將山區的泥土都沖刷入溪流，而後一起匯入大海，造成如此大面積的陰陽海現象。

還有在地居民說，這現象少見，但出現這樣的現象就代表著山區雨量大，還夾帶者大量泥沙，現在除了擔心受怕會再次釀災，這樣大面積的陰陽海其實讓沿岸的漁業出海受到影響。

從高處看海面，整個燭台雙嶼都被陰陽海給包圍，可見山區雨勢之大，有土石與泥流沖刷匯集，才讓金山海岸線都被染成了土黃色，而這樣的陰陽海不似水湳洞是天然黃鐵礦所造成，反之是大雨成災的表現，在地居民只希望雨勢能夠稍微緩一緩，讓北海岸的復建工程加緊進行，藉以恢復成以往的家園與蔚藍大海。

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