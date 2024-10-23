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新北弱勢學生營養早餐補助40元 議員：應合理調漲

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市自2009年起設立弱勢學生早餐補助，補助對象為高中以下弱勢學生，約3萬名學生受惠，可在合作社或超商使用。圖／新北市教育局提供
新北市自2009年起設立弱勢學生早餐補助，補助對象為高中以下弱勢學生，約3萬名學生受惠，可在合作社或超商使用。圖／新北市教育局提供

台北市教育局113學年起對弱勢國小學童，早餐每餐補助50元，但未延伸國高中清寒家庭。對比新北部分，新北從2009年開始實施弱勢學生早餐補助，3萬名學生受惠，每餐40元。民代建議，消費者物價指數（CPI）不斷上漲，補助費用應該也要調整，才能讓學生吃得到營養，幅度合理都會支持。

新北市自2009年起設立弱勢學生早餐補助，補助對象為高中以下弱勢學生，約3萬名學生受惠，提供學期間及寒暑假課輔期間實際上課日早餐每餐補助金額，採多元供餐方式提供，包含校內合作社及超商電子券，便利學生取餐，每餐皆為40元。

新北市議員劉美芳表示，現在一個便當至少80元起跳，甚至更貴，近年物價通膨嚴重，建議依照比例增加金額，也能減少弱勢家庭負擔，因為薪資不見得會有調漲，希望市府多多體諒弱勢家庭。

市議員翁震州認為，全世界都在物價通膨，台灣也受到衝擊，早餐補助應該要合理調整，不是數字長年不變，要滾動式檢討，只要數字公允，跟著CPI合理調整都會支持，若學生只吃超商，也有營養不均問題跟隱憂。

早餐 通膨

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