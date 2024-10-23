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看新莊老街沒落感到心痛 侯友宜：啟動新莊百年風貌整合計畫

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導
新北市議員翁震州質詢時表示，新莊老街只有一個捷運站距離，卻留不住人潮，也沒有改造。新北市長侯友宜答詢時也認同，「每次去都很心痛」，宣布已經推動「新莊百年風貌整合計畫」。記者江婉儀／攝影
新北市議員翁震州質詢時表示，新莊老街只有一個捷運站距離，卻留不住人潮，也沒有改造。新北市長侯友宜答詢時也認同，「每次去都很心痛」，宣布已經推動「新莊百年風貌整合計畫」。記者江婉儀／攝影

觀光署統計，新莊宏匯廣場今年1至7月參訪人數417萬9011人，居新北第2。新北市議員翁震州質詢時表示，新莊老街只有一個捷運站距離，卻留不住人潮，也沒有改造。新北市長侯友宜答詢時也認同，「每次去都很心痛」，宣布已經推動「新莊百年風貌整合計畫」。

翁震州表示，「新莊不缺人潮，缺少留人的理由」。新莊廟街是文化、交通、生活中心，現在卻沒落、殘破，新月橋也還沒完成，愈來愈留不住人，只有一個捷運站距離，大家都不來消費很可惜。

新莊廟街街景、招牌、路線雜亂，店家陸續退出，原有店面變成夾娃娃機店，翁震州表示，他去年提出十字廊帶概念，有8景點4捷運站，從宏匯廣場、中港大排、新莊運動公園、新莊捷運站至廟街等等，這是很精華地帶，卻沒做好觀光規畫，非常可惜。看看台南老街再造，期待讓新莊老街風景再造。

翁震州也指出，夾娃娃機店愈來愈多，一個問題是屋主年紀愈來愈大，隔壁新莊市場也赤，年紀偏高，管理承租客太辛苦，跟年輕人溝通也累，乾脆不租，夾娃娃機店有做到物業管理的效果，若市府協助一定會活絡，一定要跨局處合作推動。

翁也建議，「黑白大廚」正火熱，評審白種元也推薦來新莊老順香買鳳梨酥，日本名古屋也有天下很多串概念，應該比照類似模式，讓民眾認識在地特色，不要再舉辦無關的一日性活動，車位不足問題也要改善。

侯友宜答詢時表示，新月橋雙向通行預估11月中旬完成，橋面工程會在農曆年前完成。他知道大家都期待新莊老街活化，滿滿人潮沒有帶入老街，「每次去看，心裡都很難過」，認同很多夾娃娃機店在老街，很多事都沒辦法做。

侯友宜說，現在市府推動新莊百年風貌整合計畫，今天下午第一次開會，由副秘書長龔雅雯與11個單位召開會議，盤點相關歷史建物等，投入更多資源翻轉老街。侯也認同可以舉辦多一點活動，新莊位於市中心，但也有先天不足之處，廟街是最大挑戰，要活絡不簡單，談了很多年也需要店家配合。

經發局長盛筱蓉補充，今天會議先針對衛生、軟硬體部分討論，包含以老街為出發點，縫合人行動線，重建歷史建物如武德殿，打造特色店家，以活動串連周邊景點等。

新北市議員翁震州表示，「黑白大廚」正火熱，評審白種元也推薦來新莊老順香買鳳梨酥。記者江婉儀／攝影
新北市議員翁震州表示，「黑白大廚」正火熱，評審白種元也推薦來新莊老順香買鳳梨酥。記者江婉儀／攝影
新莊老街人潮漸少。本報資料照
新莊老街人潮漸少。本報資料照

夾娃娃機 老街

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