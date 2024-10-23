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新北登革熱增1例 天山、景新公園延長封山至11/21
新北今新增1例本土登革熱，為中和區70歲男，10月21日出現症狀就醫送驗確診，經曾查在管制區域周邊自有土地活動。由於新增病例跟高風險區域有關，衛生局延長封閉景新公園、三介廟、新店天山公園至11月21日。
新北衛生局指出，今日新增1例，為中和區70歲男，10月21日出現發燒、頭痛、關節痛、骨頭痛、噁心等症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解。經査潛伏期間在管制區域周邊自有土地活動，研判感染與現有高風險區域有關，截至10月22日新北已累計68例。
新北衛生局長陳潤秋說，新北自9月23日將中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區等高風險區域列為管制區域，禁止民眾進入，管制區域周邊仍有感染登革熱風險，呼籲市民朋友減少管制區域周邊日常活動，並配合孳清及噴消，避免孳生病媒蚊。
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