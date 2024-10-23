新北登革熱增1例 天山、景新公園延長封山至11/21

新北今新增1例本土登革熱，為中和區70歲男，10月21日出現症狀就醫送驗確診，經曾查在管制區域周邊自有土地活動。由於新增病例跟高風險區域有關，衛生局延長封閉景新公園、三介廟、新店天山公園至11月21日。

新北衛生局指出，今日新增1例，為中和區70歲男，10月21日出現發燒、頭痛、關節痛、骨頭痛、噁心等症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解。經査潛伏期間在管制區域周邊自有土地活動，研判感染與現有高風險區域有關，截至10月22日新北已累計68例。