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核一廠池內燃料棒移出 侯友宜：按照法令都不會有意見
台電今證實核一廠將開始吊離燃料池內燃料棒至乾式貯存場，也是台灣核電首次燃料棒吊離燃料池。新北市長侯友宜表示，只要一切按照法令，安全做到位，新北市都不會有意見，當時是因為水保問題，目前中央都已做好，新北都會支持在安全無虞底下調整。
新北市議會今天由民進黨蘇系議員總質詢，總召張維倩指出，當初新北市因為水保計畫，讓乾式貯存槽無法啟用，今年五月終於核定，今天展開測試，詢問侯友宜看法。
侯友宜說，一切按照法令，把安全做到位，他們都不會意見，今天是說燃料棒要吊起來，中央把水保做到位，地方就不會有爭論。
對於核能，侯友宜強調，安全優先、核廢料妥善處理，目前全世界趨勢都是把核能當乾淨能源在用，核電安全沒有多大問題，電費便宜才有高度競爭力，淨零檢碳，核能也可以納入能源配比，中央要好好考慮下去，不然跟國際競爭會很辛苦。
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