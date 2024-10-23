周杰倫演唱會網路黃牛喊價30萬 蔣萬安：將加強查緝

歌手周杰倫將於12月5日至8日在台北大巨蛋連開4場演唱會，今天中午12時開賣，才開賣不久15萬張票就全數秒殺，黃牛立刻在社群平台、viagogo網站加價販售，最高喊到30萬。台北市長蔣萬安回應，會加強查緝黃牛票，還笑說自己很多朋友都沒搶到。

周杰倫演唱會12時開賣，進入購票流程後，點選日期、位置、張數與認證碼後，系統就持續讀取資料，有網友等了30分鐘，仍跳出「售完」畫面，哀號不斷。15時清票後，也是難以搶購，杰威爾表示不再加場。

二手售票網站viagogo馬上就有數百至數千張門票兜售，從1萬元到30萬元不等，連距離稍遠的位置都被炒到25萬元以上，甚至有粉絲在社群平台喊出「有20萬預算」盼能收購門票。杰威爾則提醒，請歌迷屆時透過官方指定的正規管道購票，勿購買來路不明之票券，以免受騙。

蔣萬安今出席公安會報前，被追問是否有買到周杰倫的演唱會門票？蔣回應「沒有欸，但我好多朋友好像都說不容易搶到」，周杰倫太搶手了，大家都很喜歡，剛剛在開會並沒有搶到票。