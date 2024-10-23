議員指不能說國名很悲哀 侯友宜：中華民國是主權獨立國家

新北市議會今天總質詢，由民進黨團打頭陣，議員陳永福談到今天賴清德國慶演說，直言不能說出自己的國家名稱是人生最悲哀的事情。新北市長侯友宜回應，我們國家叫中華民國，中華民國是主權獨立的國家，大家生活在寶島上。

今日總質詢由民進黨蘇系議員張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典與陳永福聯合質詢。

陳永福指出，人生最悲哀的事情，就是無法對外人說出自己的姓名，就像市長姓侯，如果無法對外人說，那就是非常悲哀的事情；侯友宜回應「要看怎麼說」。

陳永福說， 賴總統國慶演說說的是事實，我們目前就是中華民國台灣，但卻不能說給人家聽；侯友宜回應，我們國家叫中華民國，中華民國是主權獨立的國家，大家生活在寶島，大家都可以說，議員也說得很大聲。

陳永福說，那中華人民共和國在生氣什麼？侯友宜回應「我們國家有我們國家憲法規定」。

侯友宜說，台灣也好，任何國家裡面都能把國名講出來叫「中華民國」，不管外面怎麼，都可以勇敢出聲「我們叫中華民國」， 台灣是我們共同的厝，一起生活的地方。