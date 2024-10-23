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找不到新北市姐妹市資料 秘書處：會檢討、調整網頁規畫

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導
議員質詢姐妹市網站優化問題，新北市長侯友宜緩頰，他了解議員意思，這會請資訊單位提供協助，把相關資訊做好統合。記者江婉儀／攝影
議員質詢姐妹市網站優化問題，新北市長侯友宜緩頰，他了解議員意思，這會請資訊單位提供協助，把相關資訊做好統合。記者江婉儀／攝影

新北與各國城市締結姐妹市，但新北市議員翁震州認為，秘書處官網看不到任何資料，也不方便民眾搜尋，秘書處長饒慶鈺回應，相關資料都有更新也找得到，翁震州追問是否要優化網站跟搜尋引擎，饒慶鈺強調都有資料，讓翁震州有些不滿，新北市長侯友宜緩頰，會請資訊單位提供協助。

翁震州質詢時點開秘書處網站，點入重點新聞，要查詢相關姐妹市關鍵字等，都找不到資料，要去找其他資料，也不知該怎麼找。

翁震州指出，新北市跟美國有34個姐妹市，關係很緊密，未來誰執政對新北影響也很大，秘書處也有規畫，但官網上找不到相關介紹跟資料，是忘記更新，還是網站有問題？有做這麼多事情，現在3C工具很方便，為什麼更新要等這麼久？饒慶鈺回應，姐妹市都有詳細列出，只要有新增，就會即時補充，也會每一季更新，網站資料都很完整。

但翁震州對此不滿，翁說，確實資料就是不好找，網站優化跟搜尋引擎要做好一點，或是統整關鍵字，讓民眾一下就找到，民眾只能花時間慢慢找，就造成不便，今天不是要給秘書處扣帽子。侯友宜緩頰，他了解議員意思，這會請資訊單位提供協助，把相關資訊做好統合。

饒慶鈺補充，目前新北與美國締結的姐妹友好城市有59個，剛剛她了解後，也認同搜尋引擎需要再優化，無法讓民眾方便搜尋了解成果，有點難過，坦言網頁設計不是秘書處專業，會跟資訊單位檢討、討論如何調整。

翁震州質詢時點開秘書處網站，點入重點新聞，要查詢相關姐妹市關鍵字等，都找不到資料，要去找其他資料，也不知該怎麼找。記者江婉儀／攝影
翁震州質詢時點開秘書處網站，點入重點新聞，要查詢相關姐妹市關鍵字等，都找不到資料，要去找其他資料，也不知該怎麼找。記者江婉儀／攝影

網站 饒慶鈺

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