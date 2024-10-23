歡樂耶誕城打造8層樓高LED看板 新北允落實公安

民眾反映新北市市民廣場正搭建8層樓、近30公尺高鷹架，將架設歡樂耶誕城LED（發光二極體）看板，看到工人穿梭在鷹架上憂心公安。觀光旅局今天指出，會注意公安與工地安全。

市民廣場21日起搭建歡樂耶誕城大型看板鷹架，截至今天鷹架已將近8層樓高。路過的陳姓民眾接受中央社記者訪問時表示，以往耶誕城巨星演唱會造景看板都沒如此高，高空作業讓人觸目驚心，也擔心工人安全。

民眾賴姓小姐說，因鷹架施工，市民廣場交通管制，通往高鐵、台鐵、捷運板橋站的道路須繞從周邊迴廊通行，以往被稱為「撒旦城」的交通惡夢已提前來臨。

記者實際觀察，除高空鷹架，縣民大道人行道也開始拉起封鎖線布置，部分貨櫃屋進駐廣場，主視覺的耶誕樹布置成紅色耶誕帽造型，帽沿是亮金色彩帶。

新北市觀光旅遊局表示，耶誕城將於11月15日舉辦至民國114年1月1日止，為期48天。活動除耶誕帽造型的主燈，周邊還有魔法天使、貓頭鷹、兔子、獨角獸等魔幻角色。

觀旅局指出，以往都以市府大樓外牆為看板，以3D投影光雕演繹每年的光雕主題，今天突破創新，打造面積最大、8層樓高的LED城堡展演主秀，亮度與彩度都提升。

對於施工中將近30公尺高的鷹架，觀旅局表示，會重視公安與工地安全，除要求工人配戴安全吊索，也有監工確保一切安全。廣場施工交管期間，請民眾多體諒。

新北市捷運局長李政安今天在市政會議報告，配合歡樂耶誕城活動，會在周邊的捷運環狀線隔音牆以彩色貼膜及夜間燈光凸顯城市意象，近日將測試燈光效果。