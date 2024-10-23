綠營議員質詢出題美大選隨堂考 侯友宜只答錯這一題

美國總統大選在即，新北市議會今天總質詢，綠營議員在議場為新北市長侯友宜舉行美國總統隨堂考，大部分問題侯友宜都順利答出，不過對於民主黨跟共和黨代表何種意識形態答反，議員提醒，美國大選與台灣息息相關，要具備基本常識。對於議員詢問今年是否有出訪形成，侯友宜也透露本有意在11月到英國或美國拜訪，還沒有確定成行。據悉因為與議會總質詢時間有衝突，目前沒有成行。

新北市議會今天總質詢第一天，上午由蘇系議員張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、陳永福聯合質詢。

張維倩下午在會場針對美國大選提出相關問題，包括目前主要候選人、所屬政黨、民調由誰領先、副手為誰等，侯友宜都順利答出。不過對於民主黨、共和黨兩黨的意識形態為何，侯友宜答成民主黨屬於保守派、共和黨是自由派，剛好答反。

張維倩認為，總統大選與台灣息息相關，市長應該有具備有相關常識。

議員翁震州詢問，侯友宜去年訪美，今年是否有相關出國訪問計畫，侯友宜透露，11月本來有規畫到英國或美國，但未必能走得成。據悉因與議會總質詢時間有衝突，目前沒有成行。