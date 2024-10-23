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十三行博物館10/26開萬聖節趴 換上考古服成探險家

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
萬聖節即將到來，新北市立十三行博物館推出「地底史前寶庫萬聖派對」。圖／新北市立十三行博物館提供
萬聖節即將到來，新北市立十三行博物館推出「地底史前寶庫萬聖派對」。圖／新北市立十三行博物館提供

萬聖節即將到來，新北市立十三行博物館推出「地底史前寶庫萬聖派對」，博物館10月26日至31日將變成地下寶庫，民眾可換上考古工作服，變成探險家，由導覽員帶領探索十三行文化。十三行博物館館長羅珮瑄說，結合萬聖節讓考古教育不再只是解說文字。

十三行博物館建築由知名建築師孫德鴻設計，曾獲台灣建築獎首獎，設計理念來自於考古發掘及先民乘船渡海來臺的意念，全館藉由三組不同型態的建築群，分別表達山與海、過去與現在的意象，整座建築凹立於地下1.5米，參觀者彷彿走入考古學家精心發掘的地下遺址。

十三行博物館指出，在「考古學家變裝區」換上考古工作服、專業工具，變成為時空探險家，與逼真的人骨模型及特殊陳設合影，獲得應景萬聖節糖果；由專業導覽員帶領「地底秘境tour」，深入了解十三行文化，最終抵達鎮館之寶人面陶罐，見證最具代表性的十三行文物。

此外，喜歡動手的朋友更可以參與古物巧克力DIY，用巧克力彩繪南瓜、精靈造型餅乾，還可以親手製作全球唯一的「人面陶罐巧克力」，活動於10月28日至10月31日辦理，每日1場，限額20名。

萬聖節即將到來，新北市立十三行博物館推出「地底史前寶庫萬聖派對」。圖／新北市立十三行博物館提供
萬聖節即將到來，新北市立十三行博物館推出「地底史前寶庫萬聖派對」。圖／新北市立十三行博物館提供

十三行 建築師 考古

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