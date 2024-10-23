十三行博物館10/26開萬聖節趴 換上考古服成探險家

萬聖節即將到來，新北市立十三行博物館推出「地底史前寶庫萬聖派對」，博物館10月26日至31日將變成地下寶庫，民眾可換上考古工作服，變成探險家，由導覽員帶領探索十三行文化。十三行博物館館長羅珮瑄說，結合萬聖節讓考古教育不再只是解說文字。

十三行博物館建築由知名建築師孫德鴻設計，曾獲台灣建築獎首獎，設計理念來自於考古發掘及先民乘船渡海來臺的意念，全館藉由三組不同型態的建築群，分別表達山與海、過去與現在的意象，整座建築凹立於地下1.5米，參觀者彷彿走入考古學家精心發掘的地下遺址。

十三行博物館指出，在「考古學家變裝區」換上考古工作服、專業工具，變成為時空探險家，與逼真的人骨模型及特殊陳設合影，獲得應景萬聖節糖果；由專業導覽員帶領「地底秘境tour」，深入了解十三行文化，最終抵達鎮館之寶人面陶罐，見證最具代表性的十三行文物。