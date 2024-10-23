侯友宜要副市長多下鄉 蘇巧慧說市府團隊不是只坐辦公室

立委蘇巧慧有意參選2026市長大選，潛在對手新北市副市長劉和然昨說新北市長侯友宜要流多接觸人群，蘇巧慧今參加三峽興隆宮上梁典禮時對此表示，副市長本來就會常常在地方參加活動或儀典，地方也會希望市府團隊多多下鄉，不是只有坐在辦公室。

蘇巧慧說，副市長本來就會常常在地方參加活動或儀典，地方也會希望市府團隊多多下鄉，不是只有坐在辦公室，而是能夠接近人群，這樣才能夠聽得到民眾的聲音，民意代表、市府團隊都應該是同樣道理。

蘇巧慧今參加上梁典禮時表示，興隆宮自己常常來拜拜，自己家從爸爸蘇貞昌開始就是拜媽祖，真正每年過年的時候，在屏東初一拜媽祖，就是最大的盛事。所以來新北服務快十年了，跟媽祖相關的種種科儀祭典也都非常熟悉，今天和大家一起祈求，台灣風調雨順、國泰平安。