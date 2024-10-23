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環狀線修復經費暴增 新北議員指市府賠夫人又折兵

中央社／ 新北23日電

新北市議會民進黨團質疑捷運環狀線修繕費用暴增，讓中工承包工程及修繕，賺2次，籲市府勿當冤大頭，賠了夫人又折兵。市長侯友宜說，若鑑定報告是施工單位責任，一定求償。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨團總召張維倩等多人聯合質詢，由於侯友宜代表國民黨參選總統失敗後，曾表示市政工作要加倍奉還，張維倩質疑，侯友宜從五星市長變四星市長，今年4月市長滿意度排名第17名，最近更掉到19名。

侯友宜說，不管是哪一個雜誌民調都給予尊重，會檢討哪些不足的地方，但新北有不利的條件，若每次用人均來算，新北母體數大相對吃虧，但不會因為比賽指標不公平就不努力。

張維倩追問新北捷運環狀線修復經費暴增，尤其是工程修繕費用部分，由新台幣4億多元暴增到14億元左右。在追究責任上，有台北市議員說，捷運環狀線沒有做防震的測試就通車，承包廠商很壞心，地震受損後再賺一筆修繕的費用。

她表示，工程承包商剛好是最近最紅的威京集團中華工程公司。她質疑工程沒有檢查就上路，然後弄壞了，卻又要新北賠，市府等於是「賠了夫人又折兵」。

侯友宜表示，修復工程大概12月23日會完工，後續會進行安全測試，由於這是台灣捷運第一次遇到災害復原的狀況，涉及工法等問題。

侯友宜表示，通車之前的防震裝置和設施，都要經過交通部審查後才會通過，地震責任的歸屬，由第三方公正的土木結構技師公會專家和學者去做討論，如果是施工單位的責任，當然一定求償。

張維倩要求侯友宜一定要查清楚責任歸屬，還給市民一個交代，修繕費用的暴增，希望每一筆錢都要用到刀口上。不要像台北市議員所說，讓中工利用地震發災難財，承包工程、修繕工程賺2次。她要求市府要硬起來，不要當冤大頭。

侯友宜表示，會全力對修復費用嚴格督導以外，責任也要查清楚。隨後，張維倩等多名議員也持海報上前喊口號並表示，市府團隊發條要上緊，新北市才能升級。

民進黨議員張嘉玲22日在議會質詢表示，威京集團中華工程承包「環狀線CF650 區段標案」，後因0403花蓮大地震受損，目前正進行修復，修復經費由原估新台幣約10.2億元暴增至19.1億元，其中修繕工程經費由4.5億元增加到14.41億元，增加約10億元，要求別讓中華工程綁架新北市政府。

侯友宜 捷運環狀線

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