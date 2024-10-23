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環狀線預計12月31日復駛 新北捷運局：還要做列車測試

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導
新北環狀線維修經費調漲至近20億元，民進黨議員批評「新北要升級，發條要上緊」。記者江婉儀／攝影
新北環狀線維修經費調漲至近20億元，民進黨議員批評「新北要升級，發條要上緊」。記者江婉儀／攝影

0403地震造成新北環狀線板新站至橋和站間鋼箱梁11處錯位，原本預估維修、營損、接駁約10.2億元，但近期卻已增加至19.1億。民進黨議員批評「新北要升級，發條要上緊」。新北市長侯友宜表示，營運損失一定會追。新北市捷運局表示，環狀線預計12月31日復駛，還要做列車測試。

民進黨團總召張維倩表示，環狀線經費從4億多暴增到14億4千萬元，誰要負責？損壞責任是誰負責？負責廠商又是威京集團，當初沒有防震測試就通車，現在修繕能賺第二次，根本賠了夫人又折兵，鑑定報告也還沒出爐，台北說要等到明年1月，要求市府務必查清楚責任歸屬，還給市民一個交代，不要當冤大頭。

侯友宜答詢時表示，目前6個鋼箱梁已修復完成，還有3個連續梁還要全面測試，這是第一次捷運系統受到災害導致受損，通車前的防震設施要經交通部同意才會通過，也與第三方公正土木結構技師公會等專家學者討論。

張維倩也說，再加上公車接駁車費用，費用將近20億元，這對市民來說很嚴重。侯友宜說，如果是施工單位的責任，一定會求償，也希望趕快完成鑑定報告，營運損失一定會追。

捷運局補充，環狀線預計12月31日復駛，工程完工後，還要做列車測試，能否提前復駛，還要視測試狀況而定。

捷運局表示，環狀線因地震損壞，施工廠商認為屬契約天災免除保固責任，其主要原因是天災、施工不當或設計等問題，短期內無法釐清原因及責任，若要求廠商必須依保固條款進場修復會曠日廢時。

捷運局表示，為求最快速度讓環狀線盡速復駛、依採購法辦理緊急採購先行施工復原，由第三方專家小組推動復原工法及鑑定報告作業，待正式報告出爐後將由台北捷運局依原契約向廠商求償。

經費部分，施工所需經費由新北市災害準備金額度支應，此次復原工程，為捷運受損首例，無前例可循，加上縮短復駛時程及降低對原本交通要道的交通衝擊，將受損項目逐一設計確認後施工，包括受損鋼箱梁狹小空間焊接補強，舊盤式支承剷除更新更高抗拉拔力支承，增加施工面、焊工及工率，重型施工架架設，施工改道等，加上隔音牆、伸縮縫、軌道及水電與機電纜線抽換更新等，皆是修復項目必須費用。

捷運 環狀線

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