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好拍又放電！ 新北這裡的海洋生物造型溜滑梯超萌

聯合報／ 記者李定宇李成蔭／新北即時報導
新北新店區的安和景觀公園內兒童遊戲場配色以冷色調為主，打造企鵝主題溜滑梯。圖／新北市高灘處提供
新北新店區的安和景觀公園內兒童遊戲場配色以冷色調為主，打造企鵝主題溜滑梯。圖／新北市高灘處提供

如何讓公園變好玩愈來愈受重視，新北親子景點新店區福民、安和景觀及八里區商港滑梯公園人氣高，多座巨型海洋生物造型溜滑梯吸睛又好拍，包含海龜、企鵝及鯨魚等，結合附近觀光據點，讓遊程更有趣，新北市景觀處推薦假日親子放電不妨到這些公園走走。

新店區福民公園全新啟用的海龜主題遊戲場，此次改造的亮點以海龜造型做為意象，龜背就是一座巨大溜滑梯，成為亮點，這座滑梯不僅擁有爬網、磨石子滑梯，還在海龜殼下方設有洞穴，如同巨大的堡壘，讓孩童可以透過天窗觀賞外面景色，增添互動趣味，海龜身體也設計成可以鑽進去探險的通道，周圍以無縫橡膠舖面搭配木屑鋪面，提升遊戲安全性。

除了溜滑梯，周邊也設有彈跳床、搖搖樂、鞦韆等遊戲設施，能滿足孩子的遊戲需求。公園內也有體健設施、健康步道及水池區等豐富的設施，提供大人陪伴孩子時的使用需求，周邊道路也重新鋪設，設施大升級更適合親子一起同樂，讓公園充滿活力與生機。

位於新店區的安和景觀公園，鄰近安坑輕軌陽光運動公園站，公園內除能看到許多Q萌企鵝的身影，兒童遊戲場配色更以冷色調為主，並打造企鵝主題溜滑梯及海豹搖搖馬、高低鞦韆等造型遊具，攀爬遊具則打造成冰山造型，讓小朋友彷彿置身南極，為公園增添不同趣味。此外，公園也設置扭腰器、雙人浪板、腹肌板及水平吊梯等體健設施，讓家長帶孩童來公園遊玩時，可一起運動，活絡筋骨。

八里區商港公園位於新北市八里區商港一路和商港八路交叉口，鄰近十三行博物館、八里渡船頭、關渡自然公園等遊憩據點，是全台首座以鯨魚為主題所設計的地景無障礙親子公園。園區內結合體健設施及遊戲場，其中，遊戲場部分，以巨大的小藍鯨魚溜滑梯為主題，一旁還有許多可愛的海洋生物的遊具，像是彈塗魚翹翹板、小鯨魚座位及地板上可愛的海洋圖案，還有大人、小孩都能夠遊玩的共融式盪鞦韆，整個遊戲場就像美麗的海洋世界，遊戲場內無障礙通道的設計，讓行動不便的孩童可盡情遊玩。

新北市景觀處長林俊德說，全市改善完成的特色共融或全齡公園數量逾200座，未來新北市將持續改善公園，提供親子更多共遊場域創造美好回憶。

想知道最新的公園資訊，可參考景觀處網站

新北八里區商港公園是全台首座以鯨魚為主題的地景無障礙親子公園。圖／新北市高灘處提供
新北八里區商港公園是全台首座以鯨魚為主題的地景無障礙親子公園。圖／新北市高灘處提供
新北八里區商港公園整個遊戲場就像美麗的海洋世界，遊戲場內無障礙通道設計，讓孩童能盡情地玩。圖／新北市高灘處提供
新北八里區商港公園整個遊戲場就像美麗的海洋世界，遊戲場內無障礙通道設計，讓孩童能盡情地玩。圖／新北市高灘處提供
新北新店區的安和景觀公園，園內能看到許多Q萌企鵝的身影，為公園增添不同趣味。圖／新北市高灘處提供
新北新店區的安和景觀公園，園內能看到許多Q萌企鵝的身影，為公園增添不同趣味。圖／新北市高灘處提供
新北新店區福民公園內的海龜主題遊戲場為全新啟用，以海龜造型做為意象，成為公園的新亮點。圖／新北市高灘處提供
新北新店區福民公園內的海龜主題遊戲場為全新啟用，以海龜造型做為意象，成為公園的新亮點。圖／新北市高灘處提供

溜滑梯 親子

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