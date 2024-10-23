好拍又放電！ 新北這裡的海洋生物造型溜滑梯超萌

如何讓公園變好玩愈來愈受重視，新北親子景點新店區福民、安和景觀及八里區商港滑梯公園人氣高，多座巨型海洋生物造型溜滑梯吸睛又好拍，包含海龜、企鵝及鯨魚等，結合附近觀光據點，讓遊程更有趣，新北市景觀處推薦假日親子放電不妨到這些公園走走。

新店區福民公園全新啟用的海龜主題遊戲場，此次改造的亮點以海龜造型做為意象，龜背就是一座巨大溜滑梯，成為亮點，這座滑梯不僅擁有爬網、磨石子滑梯，還在海龜殼下方設有洞穴，如同巨大的堡壘，讓孩童可以透過天窗觀賞外面景色，增添互動趣味，海龜身體也設計成可以鑽進去探險的通道，周圍以無縫橡膠舖面搭配木屑鋪面，提升遊戲安全性。

除了溜滑梯，周邊也設有彈跳床、搖搖樂、鞦韆等遊戲設施，能滿足孩子的遊戲需求。公園內也有體健設施、健康步道及水池區等豐富的設施，提供大人陪伴孩子時的使用需求，周邊道路也重新鋪設，設施大升級更適合親子一起同樂，讓公園充滿活力與生機。

位於新店區的安和景觀公園，鄰近安坑輕軌陽光運動公園站，公園內除能看到許多Q萌企鵝的身影，兒童遊戲場配色更以冷色調為主，並打造企鵝主題溜滑梯及海豹搖搖馬、高低鞦韆等造型遊具，攀爬遊具則打造成冰山造型，讓小朋友彷彿置身南極，為公園增添不同趣味。此外，公園也設置扭腰器、雙人浪板、腹肌板及水平吊梯等體健設施，讓家長帶孩童來公園遊玩時，可一起運動，活絡筋骨。

八里區商港公園位於新北市八里區商港一路和商港八路交叉口，鄰近十三行博物館、八里渡船頭、關渡自然公園等遊憩據點，是全台首座以鯨魚為主題所設計的地景無障礙親子公園。園區內結合體健設施及遊戲場，其中，遊戲場部分，以巨大的小藍鯨魚溜滑梯為主題，一旁還有許多可愛的海洋生物的遊具，像是彈塗魚翹翹板、小鯨魚座位及地板上可愛的海洋圖案，還有大人、小孩都能夠遊玩的共融式盪鞦韆，整個遊戲場就像美麗的海洋世界，遊戲場內無障礙通道的設計，讓行動不便的孩童可盡情遊玩。

新北市景觀處長林俊德說，全市改善完成的特色共融或全齡公園數量逾200座，未來新北市將持續改善公園，提供親子更多共遊場域創造美好回憶。