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蘆洲銀河灣綠白大戰 綠議員爆上頭下令別再吵 會影響選舉

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
蘆洲南北側整開案爆發綠白大戰，綠議員李余典爆，上頭要他們不要吵。記者葉德正／攝影
蘆洲南北側整開案爆發綠白大戰，綠議員李余典爆，上頭要他們不要吵。記者葉德正／攝影

蘆洲南北側農業區整體開發案，今年初引發民眾黨立委黃國昌與民進黨立委林淑芬大戰，林淑芬更發起連署反對三重果菜市場遷入蘆洲。民進黨新北市議員李余典今天總質詢，蘆洲南北側開發攸關蘆洲容積率能否提升，呼籲「不要政治操作、害到地方發展」，他更加碼爆料「上面下達命令，叫他們（綠營民代）不要再吵，會影響新北市長選舉」。

蘆洲南北側整開案，2020送入內政部都委會審議，目前已經進入地政司土徵小組審議，市府也針對南北側規畫出5％社宅用地，目前仍在中央審議中。

民進黨議員李余典質詢時指出，蘆洲南北側開發通過與否，攸關蘆洲地區容積率提升，目前蘆洲容積率因為公共設施不足只有200%，但隔壁的三重新莊都有300％，導致蘆洲海砂屋都更根本推不動。

李余典說，當初蘆洲銀河灣會出現，是因為台電原本要在蘆洲北側西北地區設置變電所，經過地方抗議，當初蘆洲都計通檢才會撤銷變電所，這多出來的9公頃土地，新北市府規畫萬坪醫院、銀河灣果菜市場搬遷與公共建設。

李余典指出，蘆洲南北側通過後，蘆洲容積率可以提升到240％，這些東西都應該向蘆洲舊社區說明，大家才不會被政治操弄，不然他都被當壞人。

李余典也說，這案攸關地方發長，加碼爆料，「上面下達命令，叫他們（指綠營民代）不要再吵，會影響新北市長選舉」，也要求市府不要等中央，現在先舉行說明會，告知所有民眾事實真相。

侯友宜表示，蘆洲南北側通過後，容積率提升確實都更會比較好做，目前市府正在盤點進度，他先前也有到中央與內政部協調，也會一一向地方說明，希望大家不要誤會。

城鄉局長黃國峰也說，為了加速海砂屋重建，市府正在修正都市計畫法新北市施行細則，希望能比照台北市，過去海砂屋獎勵包含在都更獎勵50％上限裡頭，新北市希望能將海砂屋30％將獎勵改為「補償」，目前正在新北市法規會審議，通過後，會再送中央核定。

容積率 李余典

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