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北市食材登錄平台揭上市櫃連鎖餐飲 明年新增「必比登專區」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局今年在台北市食材登錄平台新增「上市及上櫃連鎖餐飲專區」。圖／取自「台北市食材登錄平台」官網
北市衛生局今年在台北市食材登錄平台新增「上市及上櫃連鎖餐飲專區」。圖／取自「台北市食材登錄平台」官網

「台北市食材登錄平台」成立11年，揭露近萬項產品、3萬多項食材，尤其疫後台灣餐飲業市場復甦，北市府今年新增「上市及上櫃連鎖餐飲專區」，輔導業者公開透明，明年元旦起未登錄且限改未果者，最重罰10萬元，另「必比登專區」於下半年上線。

衛生局2013年9月9日起建置「台北市食材登錄平台」，羅列食品抽驗、肉品、伴手禮、連鎖飲冰品及今年新增的上市及上櫃連鎖餐飲等17大專區，揭露370家業者、逾1萬家門市，登錄9800多項產品、3萬多項食材，民眾透過資訊透明化的食材查詢機制，可充分掌握食品履歷資訊，迄今超過198萬人次瀏覽。

衛生局表示，2023年台灣餐飲業市場規模已近1兆元歷史新高，上市及上櫃連鎖餐飲年營收占總體餐飲業近1成，品牌知名度高，分店廣布且用餐人數甚多，因此今年在北市食材登錄平台新設專區。

該專區對象為在北市有2家以上門市的品牌，目前已有16家公司、31個品牌上線，登錄361項產品、1572項食材，包含八方雲集、日出茶太、漢堡王、瓦城、全家便利商店、大戶屋、摩斯漢堡、藏壽司、85度C、統一超商、麥味登等。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁指出，衛生局8月2日公告新增上市及上櫃連鎖餐飲專區，明年1月1日起正式實施，將不定期檢核業者是否完成登錄。

依據台北市食品安全自治條例第7條規定，經衛生局公告類別或規模的食品業者，應加入北市食材登錄平台，公開食材來源，若業者未完成登錄，經限期改善而未改善者，依同法可處3萬元至10萬元罰鍰。

林冠蓁說，衛生局無法一次納管所有餐飲業者，每年循序漸進擴增各面向，且鑑於米其林必比登推薦美食備受民眾喜愛，衛生局已規畫「必比登專區」，預計明年下半年上線。

民眾張先生認為，公布食材不等於餐點沒問題，大眾關心仍是餐點衛生、環境乾淨等層面。

北市衛生局今年在台北市食材登錄平台新增上市及上櫃連鎖餐飲專區，今天舉辦成果發表會，已加入行列的業者到場共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
北市衛生局今年在台北市食材登錄平台新增上市及上櫃連鎖餐飲專區，今天舉辦成果發表會，已加入行列的業者到場共襄盛舉。記者林佳彣／攝影
台北市食材登錄平台成立11年，揭露近萬項產品、3萬多項食材，衛生局今年新增上市及上櫃連鎖餐飲專區，今天舉辦成果發表會。記者林佳彣／攝影
台北市食材登錄平台成立11年，揭露近萬項產品、3萬多項食材，衛生局今年新增上市及上櫃連鎖餐飲專區，今天舉辦成果發表會。記者林佳彣／攝影

北市府 衛生局 食材

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