北市食材登錄平台揭上市櫃連鎖餐飲 明年新增「必比登專區」

「台北市食材登錄平台」成立11年，揭露近萬項產品、3萬多項食材，尤其疫後台灣餐飲業市場復甦，北市府今年新增「上市及上櫃連鎖餐飲專區」，輔導業者公開透明，明年元旦起未登錄且限改未果者，最重罰10萬元，另「必比登專區」於下半年上線。

衛生局2013年9月9日起建置「台北市食材登錄平台」，羅列食品抽驗、肉品、伴手禮、連鎖飲冰品及今年新增的上市及上櫃連鎖餐飲等17大專區，揭露370家業者、逾1萬家門市，登錄9800多項產品、3萬多項食材，民眾透過資訊透明化的食材查詢機制，可充分掌握食品履歷資訊，迄今超過198萬人次瀏覽。

衛生局表示，2023年台灣餐飲業市場規模已近1兆元歷史新高，上市及上櫃連鎖餐飲年營收占總體餐飲業近1成，品牌知名度高，分店廣布且用餐人數甚多，因此今年在北市食材登錄平台新設專區。

該專區對象為在北市有2家以上門市的品牌，目前已有16家公司、31個品牌上線，登錄361項產品、1572項食材，包含八方雲集、日出茶太、漢堡王、瓦城、全家便利商店、大戶屋、摩斯漢堡、藏壽司、85度C、統一超商、麥味登等。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁指出，衛生局8月2日公告新增上市及上櫃連鎖餐飲專區，明年1月1日起正式實施，將不定期檢核業者是否完成登錄。

依據台北市食品安全自治條例第7條規定，經衛生局公告類別或規模的食品業者，應加入北市食材登錄平台，公開食材來源，若業者未完成登錄，經限期改善而未改善者，依同法可處3萬元至10萬元罰鍰。

林冠蓁說，衛生局無法一次納管所有餐飲業者，每年循序漸進擴增各面向，且鑑於米其林必比登推薦美食備受民眾喜愛，衛生局已規畫「必比登專區」，預計明年下半年上線。