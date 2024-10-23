侯友宜：汐東線不再20年遙遙無期 喊中央核定基捷經費

新北捷運喊出三環六線目標，汐東線終於在昨日決標。新北市長侯友宜今說，好不容易決標，盼今年完成簽約、明年開工「汐東線絕對不是二十年等待遙遙無期」，基隆捷運部分新北將提報工程經費審議，喊話中央盡速核定，趕上明年發包；而三鶯線進度已達78.5%，目標2025完工。

新北捷運局長李政安今在市政會議專報，指出汐東線主體工程昨日決標，將在在年底簽約、明年開工、2032年完工，減少汐止交通壅塞現象，且基隆捷運也由新北統籌辦理，到時可一車到底不必等候；三鶯線進度達78.5%，明年9月全線列車動態及系統整合測試，預計明年完工。

侯友宜裁示說，汐東線講了20年，每次選舉都在講，所以上任後決定台北如果不做，新北先做但保留北市合作空間，好不容易決標，盼今年完成簽約、明年開工「汐東線絕對不是二十年等待遙遙無期」，而基隆捷運下一個階段，剩下工程經費審議，工程經費審議今年要提報中央，喊話中央能快速核定，他們就可以明年發包。

侯說，汐民線綜合規畫已報給行政院，現正在做修正，只要行政院核定，從基隆到台北就有兩條捷運，一個是基隆捷運到南港，另一條則是汐東線接汐民線到大稻埕；另外，三鶯線目標明確，要在2025年完工，姪而萬大中和線進度76.20％，盼2027年完工；土城樹林線進度29.61％，預計2030年完工；淡海輕軌二期銜接淡江大橋，2029年完工。

侯友宜強調，新北市在基北北桃成為共同生活圈當中，捷運路網扮演關鍵角色，除2030願景是每10萬人擁有3座車站外，未來規畫180公里168座車站、每10萬人有4座車站超過東京、首爾。

此外，侯也提醒，捷運聯開案是帶動產業、都市發展，且投資金額非常大，要求廉政平台、法治單位嚴格把關且公開透明，程序萬無一失，接受大家的檢驗，尤其最近有幾個重大的開發案，應向民眾報告。