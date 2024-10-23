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環狀線震後受損拚年底修復完工復駛 侯友宜：安全無虞才通車

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

新北環狀線因0403地震影響受損，部分路線暫停營運。新北捷運局長李政安今指出，原規畫需14個月修復，增加工班、工作面後縮短6個月時間，力拚年底復駛，且未來捷運會審查結構，以符合交通部規定達6級以上地震標準。新北市長侯友宜今裁示，速度再快仍要安全無虞才能通車。

李政安今在市政報告指出，環狀線因地震造成9跨鋼箱梁位移，包含6跨簡支梁、3跨連續梁、139項設施受損，當初預計復原需14個月工期，增加工班及工作面後，縮短6個月工期，現已完成5跨簡支梁復位，同時增設永久防落橋、抗拉拔裝置、強化盤式支承等，預計11月完成所有簡支梁復位、12月23日完成3垮連續樑復位，力拚年底復駛。

侯友宜裁示，速度再快最重要還是安全「安全無虞才可以通車」，報告提到12月23日要完工，加上測試能不能在年底前通車，雖然是目標，但要安全測試後才能恢復通車，且如何提升防治的能耐，也要一次做到位。侯強調，要通車就要做到完全沒有疏忽。

新北捷運局指出，目前進度已超前，後續測試有信心在年底前復駛；此外，未來所有新建的捷運結構將外部審查，以符合交通部規定，能夠承受到6級以上地震 。

地震 新北捷運

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