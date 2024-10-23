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季節限定150元優惠 走訪草嶺古道滿山芒花再喝下午茶
秋天是賞芒好時機，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，今年草嶺古道芒花季11月2日至12月1日登場，除了推出60元、299元芒花交通套票及一系列活動，東北角台灣好行還有季節限定150元優惠套票，邀請遊客參與這場自然與文化的饗宴。
東北角管理處表示，草嶺古道連接新北市貢寮區與宜蘭縣頭城鎮，沿線充滿人文歷史與自然景觀。每年11月舉辦的芒花季活動，成為北台灣旅遊熱點，吸引遊客前往欣賞滿山遍野盛開的芒花美景，相關資訊可上官網或臉書「東北角之友」查詢。
東北角管理處建議民眾在活動期間的例假日，搭乘台灣好行黃金福隆線前往至遠望坑口下車，再從遠望坑親水公園步道入口進入，就可沿著古道健行，欣賞芒花美景，最後還可走到大里遊客中心，搭乘台灣好行宜蘭東北角海岸線，遊玩東北角外澳、礁溪等熱門景點。
台灣好行黃金福隆線經過東北角的景點，包括九份、福隆沙灘、福隆遊客中心、馬崗等，因為從台北發車，也適合各地民眾搭乘火車轉乘。
台灣好行宜蘭東北角海岸線，行經礁溪轉運站沿東北角海岸線行駛，會經過大里遊客中心，當地有禾香居柴燒窯烤麵包提供輕食及飲品，民眾欣賞草嶺古道美景後，還能享受美味下午茶。
東北角管理處說，為了能讓更多遊客感受秋季旅遊魅力，今年特別推出季節限定優惠組合，只要購買150元套票（購票網址），走訪草嶺古道欣賞芒花美景下山後，就可到大里遊客中心禾香居柴燒窯烤麵包，兌換「虎字碑」窯烤麵包或虎字碑餅乾及手沖美式咖啡（原價190元）。禾香居營業時間是上午9時至下午5時（每周一、二公休）。
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