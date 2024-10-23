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國道泰山涵洞黑漆漆行人心驚驚 高公局承諾盡快修復

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
高公局泰管中心公車站前國道一號下方設有汽機車及行人涵洞。記者李定宇／攝影
高公局泰管中心公車站前國道一號下方設有汽機車及行人涵洞。記者李定宇／攝影

新北市泰山高公局前國道一號，下方設有汽機車及行人涵洞，可讓當地居民通行後於高公局泰管中心公車站搭公車直上高速公路，但近期行人涵洞內LED燈故障，導致其中一段約10公尺黑漆漆一片，民眾夜間經過擔憂視線不佳跌倒及人身安全，高公局獲報後表示將盡快修復。

位在新北市泰山區高速公路局大門正前方的國道一號，下方設有車型人行人箱涵，為當地居民搭乘公車上國道的必經路線。但行人箱涵內的LED燈有一段約10公尺燈具故障，導致該段夜間漆黑一片，民眾擔心影響行路安全，也擔心夜間昏暗會發生刑事案件。

高公局北分局內湖工務段長何智能對此表示，該箱涵燈具為公共藝術作品，為訂製產品，未免影響整體景觀，必須採用原規格樣式修復。經向施工廠商溝通，可於10月底之前修復，修復之前將以臨時照明輔助，預計可於本周五前完成。

高公局泰管中心公車站前涵洞內有一段約10公尺長燈具故障。記者李定宇／攝影
高公局泰管中心公車站前涵洞內有一段約10公尺長燈具故障。記者李定宇／攝影
高公局泰管中心公車站前涵洞內燈具故障。記者李定宇／攝影
高公局泰管中心公車站前涵洞內燈具故障。記者李定宇／攝影

高公局

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