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新北1工程 相隔月餘開幕2次惹議

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北市樹林區長壽公園地下停車場暨市民活動中心，上月9日由交通局、民政局合辦開幕式，市長侯友宜出席見證，怎料區公所昨又辦啟用典禮，民代說，收到邀請函還以為眼花，質疑公所是浪費公帑。區長洪崇璉說，9月活動中心尚未驗收，近日驗收完畢才正式啟用。

長壽公園地下停車場工程總經費約4.4億元，導入全智慧停車服務系統如車牌辨識、在席偵測、智慧尋車等，樹林長壽市民活動中心興建總經費約1500萬元，活動中心屋頂採薄層綠化工法綠建築，室內面積近120坪，設有廚房，可提供銀髮族社區共餐，造福逾1萬6千名里民。

侯友宜上月9日出席地下停車場暨市民活動中心開幕典禮，提到開放免費停車到10月9日止，共計1個月。不過昨天上午樹林區公所又辦一次長壽市民活動中心啟用典禮，邀議員、里長參加。

民代收到邀請函直呼「傻眼」，以為老眼昏花看錯，沒想到相隔1個多月，公所竟然又辦一次開幕典禮，認為開幕典禮花的是人民納稅錢，「一個工程辦兩次開幕，難道是經費太多？」

洪崇璉回應，上月9日市府辦開幕典禮時停車場已開幕，但活動中心尚未啟用，直到最近才驗收完畢接受申請使用，才會舉辦活動中心啟用。

侯友宜 停車場

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