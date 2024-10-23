社子島開發 最快2028動工

台北社子島開發案卡關，市長蔣萬安昨天在市政會議聽取地政局報告後，裁示待社子島開發範圍及抵價地比率核定後，市府將成立府級專案推動小組，如果順利，預計2027年拆遷、2028年動工，預計工期14年。

社子島仍有居民不願加入區段徵收，並組自救會抗爭。地政局長陳信良表示，市府會盡最大力量，在適當條件下協助不願參與居民，排除在區段徵收範圍外。

「願意走的走，願意留的留。」陳信良說，地政局正調查意願，485份中，有19份想剔除在區段徵收範圍，7份未作答，後續會逐案看申請條件，也可逐戶溝通；剔除區段徵收會視申請面積大小、持分比率等判斷，保留最大彈性。

蔣萬安要求地政局等相關單位全力加速進程，他表示，希望當生態社子島開發完成後，能夠回來跟孩子、甚至孫子說「我們很驕傲能參與其中」。他也指示成立府級專案推動小組，協調跨局處合作開發議題，包含工程分工、產業輔導、寺廟安置和環境現況改善等。

蔣萬安要求工務局依照北士科的開發模式，提前參與社子島的公共工程規畫設計及招標作業；對配合工程如水資源再生中心、聯外橋梁興建工程等，也要配合社子島區段徵收作業進程，適時檢討辦理；他另提醒，對社子島居民需要更多同理心，聚落保留希望能維持在地生活機能需求，市府持續向中央爭取加速審議。