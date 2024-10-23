大巨蛋爭議「不許遠雄恣意妄為」

台北大巨蛋啟用將滿1年，漏水等爭議不斷，多名議員昨天提案要求體育局公開遠雄所做的消安驗證、漏水修繕等報告，並成立評鑑委員會進行績效考核。體育局強調，不允許遠雄恣意妄為，月底若持續漏水，將依契約開罰，年底著手評鑑程序；遠雄巨蛋公司表示，將依照契約規定配合辦理。

遠雄近日與體育局因大巨蛋VIP包廂淪為私人招待所，雙方互槓。北市議會教育委員會多名議員提案，要求體育局正視大巨蛋相關問題，包含漏水、演唱會分潤等，並公開大巨蛋漏水修繕報告、消安驗證報告等資料。體育局表示，下個月整理好相關資料提供給議員，

民眾黨議員陳宥丞表示，大巨蛋啟用至今漏水至少17次，遠雄到現在就是改不好，長期下來，恐影響國際賽申請資格，建議市府引入第三方協助改善；民進黨議員林延鳳說，頻傳漏水且未改善，為何大巨蛋當年可以通過勘驗拿到使照？市府應提出當初驗收檢討報告。

民進黨議員許淑華說，遠雄未積極處理，甚至嗆市府大巨蛋是BOT案不應介入營運績效；上會期要求體育局成立營運績效評議委員會，到現在未成立，要求體育局立即成立對遠雄考核。

體育局長王泓翔表示，今年2月營運後，就已啟動大巨蛋評鑑籌備，委員會也將在年底成立，但評鑑結果需等遠雄明年7月提送財報後，9月舉行結論會議做最後評估確認，如果連兩年評鑑低於70分，最重可以解約。

王泓翔強調，市府對遠雄態度一致「不允許恣意妄為，挑戰公權力」，今年7月已邀請台北市土木技師公會、世曦工程顧問有限公司協同體育局場勘，給了漏水改善建議，若10月底未改善完成，會依契約開罰。

針對最近發生的VIP包廂淪為私人招待所爭議，王泓翔表示，包廂屬於契約座位區範圍，會向遠雄爭取主辦單位應有的權利。