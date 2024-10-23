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京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

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建啤割地北科大 附帶條件通過

聯合報／ 記者黃婉婷張睿廷／台北報導

台北市定古蹟建國啤酒廠擬割地台北科技大學，內政部都市計畫委員會昨指出，經通盤考量，就北科大提送的計畫內容，決議修正後附帶條件通過，後續由北科大分年向內政部、教育部及北市府提報文資修復利用情形，由各主管機關協調督管。

關心此案的國民黨立委王鴻薇指出，相當遺憾內政部做出此次決定，令人無法接受，並感到悲哀。

王鴻薇說，本案結果是從上到下的決定，走了一個行政院前副院長鄭文燦，又來一個行政院政務委員陳金德，這些都是新潮流的人，全都在護航北科大爭取建國啤酒廠土地案，一個活生生的百年古蹟就這樣被分割了。

文史團體認為建國啤酒廠是珍貴活古蹟，反對北科大欲透過都市計畫變更將部分用地成為學校用地，國土署每次審議此案，反對變更的在地民眾與團體，都會與支持變更的校方、校友代表隔空駁火，監察院日前更糾正台北市政府與內政部。

內政部都計委員會昨再審此案。國土署指出，經委員充分討論並交換意見，將落實「無減損、無增建」及逐年編列預算投入修復的承諾，委員會原則支持本案對於文資修復之落實及公有土地改善地區開放空間等效益。

另為確保北科大確實有配合廠區活化保存、設施防減災因應的執行能力，及未來園區合作營運整體效益，國土署指出，本案附帶決議請北科大應分年函報內政、教育部及台北市政府，說明分期、分區、分年編列預算投入執行情形，由各主管機關協調督管，如未能依原訂期程及相關法令辦理，下次北市府通盤檢討時予以變更。

內政部 北市府 北科大

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