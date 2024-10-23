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京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

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雙城論壇續辦 至少副市長與會

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北報導

今年雙城論壇時間未定，針對共軍頻在台海軍演，北市民進黨議員何孟樺昨提案停辦以示抗議；市長蔣萬安盼續辦，為兩岸和平帶來曙光。副市長林奕華說，上海、台北有共識「繼續舉辦」，時間會在11月或12月；市府說，層級至少是副市長。

共軍昨在距離台灣本島最近的牛山島進行實彈射擊，何孟樺等人提案，「市政府應宣布停辦2024年雙城論壇以示抗議，以後年度若欲重新舉辦，應以市長所提之辦理3要件，於辦理前1個月提出評估報告予議會。」何說，蔣萬安選前提出中共不再擾台、釋出善意、雙方對等才有舉辦雙城論壇意義，但中國仍不斷擾台、恫嚇，她要督促蔣萬安落實政見。

蔣萬安昨回應，兩岸關係愈緊張，愈需要溝通交流下去，「我希望台北上海雙城論壇能夠舉辦下去，為兩岸之間帶來和平的曙光。」

國民黨議員詹為元說，今年如辦不成，不只是蔣萬安任內施政問題，也是兩岸目前唯一半官方管道的斷裂，影響兩岸關係；議員游淑慧說，應鼓勵市府開拓更多國際城市交流，中央沒阻止，就不該自己把門關起來。

民眾黨議員陳宥丞說，在對等尊嚴善意互惠原則下，兩岸應守住得來不易的成果，但已10月底了，原因是蔣萬安出訪美國、還是成效不彰而不辦，都要講出來。

市府秘書長李泰興說，時間還在磋商，論壇是雙方共識。國民黨議員曾獻瑩追問卡住原因，李說，雙方提出時間，以及能不能有一定層級，過去上海至少是副市長，所以最低層級是副市長。

「今年台北上海雙城論壇我們是一定會辦。」林奕華電台受訪時表示，舉辦時間會延到11或12月；兩市官方交流無論兩岸關係好不好，甚至疫情期間也沒停過，相關工作持續準備。

北市議會民政委員會昨做出3決議，認為應積極展開與兩岸、國際各城市交流；也請市府在對等尊嚴善意互惠原則下辦理雙城論壇等兩岸城市交流活動；若今年因故未辦理，應提檢討報告。

蔣萬安 議員 雙城論壇

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