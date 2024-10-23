2大工程明年並進 汐止塞車恐加劇

捷運汐止東湖線預計明年初開工，屆時新北市同興路穿越高速公路地下道工程仍在施工，當地又是汐止通往北市港湖的要道，交通勢將打結。新北工務局表示，地下道施工和捷運工區有段距離，應不致互相干擾；捷運局說，會拓寬道路、調整線型等降低交通衝擊。

同興路穿越中山高地下道工程長290公尺，施工難度高。2020年11月間曾造成國道溢漿封路，事後追加預算變更工法改善地質，預計明年底完工。但汐東線行經同興路，直到國一才轉往北市，地方民眾憂心工程互相干擾，讓已欠佳的在地交通更雪上加霜；更擔心經常塞車的汐止沿吉林街往東湖路段交通更混亂。

新北市議員張錦豪也點出，明年汐東線動工會遇上北市南港LaLaport開幕，汐止往內湖、南港的交通本來就很脆弱，光是輝達執行長黃仁勳到南港就引發汐止大塞車，汐東線動工後絕對雪上加霜。市府要等施工單位提交維計畫，絕對來不及，現在就該提出系統性解決問題的方法，以免措手不及。

工務局表示，地下道工程不會干擾捷運施工，會像先前興建新社后橋時，設計雙層鋼桁架橋，上方先為捷運預留廊道；同興路施工團隊為此代辦興建汐東線6根墩柱。

新北捷運局指出，為讓汐東線主體工程更加順利，去年底就發包施作要徑工程，排除汐東線施工時會遭遇到的管線障礙，以及先拓寬道路、新設雨水箱涵等前置作業，避免主體工程延宕。

捷運局表示，大同路段高架墩柱，將以中央分隔島為施工範圍，後續施工圍籬範圍及大同路路寬線型調整，將納入交通維持計畫檢討評估，並加強相關夜間照明及警示設施，將施工對交通的衝擊降至最低。