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卡關20年 捷運汐東線終於決標

聯合報／ 記者葉德正邱瑞杰／新北報導
汐東線路線圖 製表／葉德正 圖／聯合報提供
汐東線路線圖 製表／葉德正 圖／聯合報提供

捷運汐止東湖線卡關20多年，昨終於決標，新北市捷運局簽約後預計2025年初開工，2032年完工，可解決汐止長年交通問題，未來串聯基隆捷運及北市民生汐止線，打造北北基捷運生活圈。

新北代辦民汐線規畫作業，綜合規畫報告提報中央審議後，正修正意見，下月第二次送審；基隆捷運1月政院核定綜規後，待中央工程經費審議通過，就能發包。

捷運汐東線統包工程歷經1個多月審查後決標，由馬來西亞商金務大工程、東丕營造、神通資訊聯合承攬；路線由北市內湖區蘆洲里往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路，至終點汐止區公所，總長5.56公里，共設6座高架車站。

新北捷運局長李政安說，為讓汐東線主體統包工程順利，要徑工程前去年底先開工，優先排除主體工程施工管線障礙；大同路自來水管線遷移已完成9成，原本僅6到8公尺寬的吉林街也要拓寬至16公尺，皆如期進行中，並已架設完成施工圍籬，盡速完工後，主體工程即可進場施工。

立委廖先翔說，汐東線東湖站、文湖線東湖站距離逾300公尺，將比照機場設置雙向的電動運輸帶，讓民眾轉乘更輕鬆；北市府有意推動東湖到大稻埕路線，他會協助，提高交通效益，原本捷運民汐線從東湖到大稻埕全長約11公里，完工後汐東線可以到達的距離更遠、站點更多，還能轉乘淡水信義線、中和新蘆線及環狀線。

「起馬炮點燃了。」國民黨新北市議員白珮茹說，當初民汐線拖太久，新北決定先做新北端的汐東線，終於排除萬難決標，這條線是未來串聯基隆捷運、汐止民生線北市端的起點。

民進黨新北市議員張錦豪說，當初台北前市長柯文哲不做，新北才先做汐東線；未來如何強化連結北市路線發揮汐東線轉乘效應，尤其民汐線可串聯東環線等重要路線，雙北要繼續加把勁。

基隆捷運 汐東線

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