汐東線施工...汐止吉林街西段無商家 市議員督促市府加強照明

捷運汐止東湖線統包工程今天決標，施工期間將衝擊汐止交通。國民黨新北市議員白珮茹說，吉林街、福德三路因為拓寬，未來施工期間現行車道數不變，但因沿線照明不足，設置圍籬也會影響視線，市府務必研擬配套方案，確保用路人的安全。

新北市捷運工程局表示，汐東線由馬來西亞商金務大工程公司、東丕營造公司、神通資訊科技公司聯合承攬，今天決標後，接續將辦理簽約，預計明年初開工，朝2032年完工推進。

白珮茹說，市府提前徵收土地拓寬吉林街，因此捷運施工時，維持絸有車道數。只是從南陽路口往東湖路段，因為沒有店面，夜間光線比較差，提醒市府未來一定要加強照明，確保駕駛人和行人交通安全。

汐東線未來在大同路一段施工，白珮茹認為上下班交通尖峰時段，會對當地交通帶來很大的衝擊，希望市府和承包廠商妥善規畫動線，把負面影響降到最低。

白珮茹說，各地捷運施工，都會衝擊沿線原有交通，她會督促市府提出最完善配套方案。為了提升更優質的公共運輸，也請民眾要有心理準備，因為施工圍籬可能會設置好幾年，施工期間更要注意交通安全。

新北市捷運工程局表示，為了讓汐東線主體工程更加順利，去年底就發包施作捷運汐東線要徑工程，排除汐東線施工時會遭遇到的管線障礙，以及先行拓寬道路、新設雨水箱涵等作業。

原本道路寬度6至8公尺的吉林街與福德三路，將拓寬到16公尺，未來汐東線主題工程進場架設圍籬，仍可維持現有雙向車道交通服務功能。汐止南陽街過高速公路涵洞，多年來每逢豪大雨即發生積淹水問題，也會新設長寬各2公尺的雨水箱涵，有效解決淹水沉痾。

捷運工程局表示，大同路段高架墩柱，將以中央分隔島為施工範圍，後續施工圍籬圍設範圍及大同路路寬線型調整，將納入交通維持計畫檢討評估，並加強相關夜間照明及警示設施，將施工對交通的衝擊降至最低，維護民眾通行安全及空間。