快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

林姿妙涉貪案12月31日宣判 檢求處20年徒刑、褫奪公權5年

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

碳費若開徵 新北：8業者可年收約2億元

中央社／ 新北22日電

台中市長盧秀燕喊話中央，碳費8成給地方。環境部長彭啓明指出，若依比例，基北可能掛零，新北不到1%。新北市副市長劉和然表示，新北有8業者將徵收碳費，估1年徵收約2億元。

盧秀燕日前喊話中央，碳費8成給地方。彭啓明20日指出，徵收碳費最高比例分別為高雄、雲林、台中，若依比例分配，基隆、台北都是零，新北、南投都不到1%，也讓弱勢族群沒辦法獲關注。

新北市議會今天進行業務質詢，國民黨新北市議員江怡臻指出，明年中央將開徵第一波碳費，全國預計可徵新北幣60億元，新北市長侯友宜、盧秀燕、台北市長蔣萬安皆呼籲碳費應有8成留給地方推動淨零碳排，希望不是只讓地方承擔污染，經費卻全都由中央收走。

劉和然答詢表示，淨零碳排需要中央地方一起合作，這些污染源就在地方發生，是被直接影響，因此不管新北、台北、台中，都希望能有一套機制，並呼籲8成碳費給地方支應淨零碳排工作。

江怡臻追問，依彭啓明說法，若按排碳量分配碳費，台北、基隆可能分不到，新北不到1%。

新北市環保局長程大維指出，依照中央碳費徵收標準及新北市112年溫室氣體盤查資料，新北共有8家業者需要徵收碳費。

針對新北將有8家業者需要徵收碳費，新北市經發局長盛筱蓉表示，分別為3家半導體、2家塑膠業、2家印刷電路板業及1家其他非金屬礦物製品製造業。

劉和然指出，這8家徵收碳費的企業計算，1年徵收起來最多可達2億元。至於部長的說法，不妄加評論。新北市已準備好，不管是環保、經發局等局處，只要中央的碳費徵收正式啟動，新北即能運用支應淨零碳排工作。

淨零 碳費

延伸閱讀

新北環狀線維修費4億增至14億 劉和然：專家建議做到最安全

【重磅快評】中火助長盧秀燕氣勢 壞了賴清德大計？

盧秀燕喊話8成碳費留地方 彭啓明：更應關心如何減碳

地方籲60億碳費按比例分配 彭啓明：依計畫補助

相關新聞

北海岸大面積陰陽海 咖啡廳業者直呼前所未見

陰陽海本該是東北角特有現象，現在因為豪大雨造成土石泥流，讓北海岸地區的海面上也出現前所未見的大面積陰陽海現象，還有在地經營將近20年的沿岸咖啡廳業者說，過往雨下大一點會出現陰陽海，不過像這次這麼大面積的，還真是前所未見。

汐止白雲特色公園遊憩人多 里長盼增靠背座椅

新北市汐止區佔地1600坪的白雲特色公園，不但有首創的環狀鞦韆、還有五米高的土丘溜滑梯都是主題特色，每到假日，很多家長都會帶著小朋友來玩，只是公園裡都只有簡單的石椅，沒有靠背，不少長者坐久了受不了，也不好坐，所以，里長謝志忠就建議能夠增加一些靠背的椅子，方便民眾。

淡海輕軌藍海線二期3D影片逼真 呈現淡水老街路線

淡海輕軌藍海線第二期改走河岸方案，修正計畫經過將近四年，今年初獲交通部審查通過，目前送行政院審議，都市計劃也在內政部審議，新北市捷運工程局也將河岸路線，用3D模擬影片方式呈現出來，讓大家更了解如何串起漁人碼頭到捷運淡水站的各站點規劃。

瑞芳衛生所下里打流感疫苗 長輩接種很方便

流感疫苗已經開始施打，瑞芳衛生所的下里行程也前往傑魚里地區，今(23)日不少老人家一大早就等候要注射疫苗，現場不僅有流感疫苗，也有新冠疫苗可選擇，讓長者免於奔波就可以就近施打流感疫苗很方便。

第一魚果批發市場改建等案 議會要求蔣萬安專案報告

台北市議會今天討論市長蔣萬安專案報告時程，及第一魚果批發市場改建案、南港轉運站興建營運移轉案是否成立專案小組，討論後進入...

汐止新福宮攜手建設公司送獎學金 436學童受惠

社會上處處有溫暖，汐止橋東里的新福宮結合建設公司，連續三年將愛心送到汐止的8所國小及家扶中心，今年發給共436名學童獎助學金，而且今年金額加碼到每位學童發給1800元，再加上生活物資一份，一行人前往學校親自頒發給小朋友，勉勵學生用功讀書，長大後有能力，也能回饋社會，幫助別人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。