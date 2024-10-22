碳費若開徵 新北：8業者可年收約2億元

台中市長盧秀燕喊話中央，碳費8成給地方。環境部長彭啓明指出，若依比例，基北可能掛零，新北不到1%。新北市副市長劉和然表示，新北有8業者將徵收碳費，估1年徵收約2億元。

盧秀燕日前喊話中央，碳費8成給地方。彭啓明20日指出，徵收碳費最高比例分別為高雄、雲林、台中，若依比例分配，基隆、台北都是零，新北、南投都不到1%，也讓弱勢族群沒辦法獲關注。

新北市議會今天進行業務質詢，國民黨新北市議員江怡臻指出，明年中央將開徵第一波碳費，全國預計可徵新北幣60億元，新北市長侯友宜、盧秀燕、台北市長蔣萬安皆呼籲碳費應有8成留給地方推動淨零碳排，希望不是只讓地方承擔污染，經費卻全都由中央收走。

劉和然答詢表示，淨零碳排需要中央地方一起合作，這些污染源就在地方發生，是被直接影響，因此不管新北、台北、台中，都希望能有一套機制，並呼籲8成碳費給地方支應淨零碳排工作。

江怡臻追問，依彭啓明說法，若按排碳量分配碳費，台北、基隆可能分不到，新北不到1%。

新北市環保局長程大維指出，依照中央碳費徵收標準及新北市112年溫室氣體盤查資料，新北共有8家業者需要徵收碳費。

針對新北將有8家業者需要徵收碳費，新北市經發局長盛筱蓉表示，分別為3家半導體、2家塑膠業、2家印刷電路板業及1家其他非金屬礦物製品製造業。

劉和然指出，這8家徵收碳費的企業計算，1年徵收起來最多可達2億元。至於部長的說法，不妄加評論。新北市已準備好，不管是環保、經發局等局處，只要中央的碳費徵收正式啟動，新北即能運用支應淨零碳排工作。