議員指淡水成飆車族天堂 環局：11月專案取締噪音車
國民黨新北市議員陳偉杰今天質詢表示，淡水地區已成飆車族天堂，在地民眾不堪其擾；新北市環保局長程大維表示，下個月將會同警察局執行噪音車執法專案，展開取締。
新北市議會今天進行業務質詢，陳偉杰表示，淡水地區新設道路多，反成飆車族天堂；地方社群一到周五，就有民眾反映許多路段充斥噪音車、改裝車，民眾不得安寧。
陳偉杰表示，改裝車、噪音車問題令許多民眾不堪其擾，常向他反映，因此，他要求環保局及警察局進行改善，並提出下個月開始應執行反噪音車專案。
程大維說，會依據民眾陳情或1999上的訊息，來判斷哪些路段是熱區，藉由熱區統整優先裝設科技執法或夜間攔檢地點。
程大維表示，他深刻了解到噪音車擾鄰，加強執法勢在必行，因此，環保局與警察局都願意配合陳偉杰所提出，下個月執行噪音車執法專案，展開取締。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言