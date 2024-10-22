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議員指淡水成飆車族天堂 環局：11月專案取締噪音車

中央社／ 新北22日電

國民黨新北市議員陳偉杰今天質詢表示，淡水地區已成飆車族天堂，在地民眾不堪其擾；新北市環保局長程大維表示，下個月將會同警察局執行噪音車執法專案，展開取締。

新北市議會今天進行業務質詢，陳偉杰表示，淡水地區新設道路多，反成飆車族天堂；地方社群一到周五，就有民眾反映許多路段充斥噪音車、改裝車，民眾不得安寧。

陳偉杰表示，改裝車、噪音車問題令許多民眾不堪其擾，常向他反映，因此，他要求環保局及警察局進行改善，並提出下個月開始應執行反噪音車專案。

程大維說，會依據民眾陳情或1999上的訊息，來判斷哪些路段是熱區，藉由熱區統整優先裝設科技執法或夜間攔檢地點。

程大維表示，他深刻了解到噪音車擾鄰，加強執法勢在必行，因此，環保局與警察局都願意配合陳偉杰所提出，下個月執行噪音車執法專案，展開取締。

噪音 陳偉杰

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