社子島開發期程出爐 蔣萬安拍板最快2027拆遷、2028動工

社子島開發案持續卡關，北市長蔣萬安今市政會議聽取地政局報告，蔣裁示，待社子島開發範圍及抵價地比例核定後，市府立即成立府級專案推動小組，如果順利，預計2027年拆遷、2028年動工，預計工期14年。

由於社子島仍有居民不願加入區段徵收，並組成自救會抗爭，北市地政局長陳信良表示，目前市府態度是「會盡最大力量，在適當條件下協助不願參與區徵居民，排除在區段徵收範圍內」。

「願意走的走，願意留的留」，陳信良說，目前地政局也在進行意願調查，一共做了485分，有19分明確表達想剔除在區段徵收範圍、7分沒有作答，後續會逐案看申請條件，也願意逐戶溝通。剔除區段徵收還是會視申請面積大小、持分比例等判斷，會在聚落保留最大彈性。

蔣萬安今天也期許地政局與各相關單位，一定要盡全力加速整個進程、全力以赴。蔣也在市政會議中表示，算一算社子島若順利2028年施工，預計工期14年，「我的大寶、二寶都大學畢業了！」「希望當生態社子島開發完成之後，能夠回來跟我們的孩子、甚至孫子說：我們很驕傲能參與其中！」

蔣萬安也指示，未來市府立即成立府級專案推動小組，將協調跨局處合作開發議題，包含工程分工、產業輔導、寺廟安置和環境現況改善等。

蔣要求工務局各工程處，依照北士科的開發模式，提前參與社子島的公共工程規畫設計及招標作業；對於相關配合工程，如社子島水資源再生中心、社子島聯外橋梁興建工程等，也要配合社子島地區區段徵收作業進程，適時檢討辦理。