新北議員陳偉杰籲啟動反噪音車執法專案 新北市府允諾

淡水地區新設道路，路平反成飆車族天堂，國民黨新北市議員陳偉杰今天質詢時指出，地方社群天天有民眾反應許多路段充斥噪音車、改裝車，民眾不得安寧，想詢問環保局及警察局如何改善，並提出下個月開始應執行反噪音車專案，呼籲兩個局處共同配合，環保局及警察局皆允諾執行。

陳偉杰表示，改裝車噪音車問題令許多民眾不堪其擾，地方鄉親時常在社群上標註他，要他協助恢復地方安寧。詢問環保局及警察局，針對改裝車夜遊的情況是否有實際掌握？環保局長程大維說，會依據民眾陳情或是1999上的訊息，來判斷哪些路段是熱區，藉由熱區統整優先裝設科技執法或是夜間攔檢的地點。

陳偉杰提到，最近自己在社群發布一則警察局夜間攔查的貼文，底下引來網友熱議。有網友就說開罰噪音應該是環保局的業務，不該將業務量轉嫁到警察局身上。他也只能解釋，市府本為一體應該互相支援，但他認為，兩個局處確實應該做好橫向溝通，社群上的民眾反應是不是可以協助處理。畢竟民代只能做到轉知，沒辦法成為解決的第一線。

陳偉杰，市府可於社群平台說明攔查成效，讓民眾能掌握資訊也能藉此安心，如環保局的攔查人員有巨大的缺額，是否可以藉由科技執法先進的設備，多編列預算來解決人員上的不足，並減輕警察同仁的負擔。警察同仁針對攔查是做也被罵，不做也被罵十分難為。請兩個局處研議，下個月推出反噪音專案，於熱點一同稽查執行，讓市民朋友感受到積極作為。

程大維表示，深刻了解到噪音車擾鄰，加強執法勢在必行。兩個局處都願意配合議員所提出，下個月執行噪音車執法專案。