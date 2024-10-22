新北城市氣候論壇 聚焦水資源治理及永續發展
全球氣候變遷日益嚴峻，新北今舉辦「新北城市氣候論壇『水永續，新韌性』」，聚焦於城市水資源管理的挑戰與策略，新北環保局說明近年河川改善成果；新北副市長劉和然也說，水資源與人類生存密切，更是重要民生議題，他還笑稱「市長要我多接近人群」，引發外界政治聯想。
劉和然分享新北近年治水成果與經驗，也期望新北市能接軌國際，成為國際級的永續淨零城市，水資源與人類生存密切相關，不僅是自然界的恩賜，更是城市韌性與未來生命線及重要民生議題。另外，由於近來接班成話題，他笑稱「市長要我多接近人群」，該說法也被外界解讀是為角逐下屆新北市長。
環保局說明，為改善河川流域，新北透過「河川流域治理平台」整合資源，採取汙水接管、水利工程、攤商油脂截留及汙染取締等策略，讓溪流河川恢復生命力；環保局也持續邀請民間單位參與水環境巡守，利用在地志工的力量共同守護水域。
環保局舉例，淡水河汙染程度從2020年6%降至2023年2.1%，曾被稱為新北「四大黑龍江」的河流，如板橋湳仔溝、蘆洲鴨母港溝，透過減少汙染源、渠坡改善到河岸再造，成功翻轉成為自然生態與美景兼具的河道。
環保局提到，新北成為全國首個通過「新北市透水保水自治條例」的縣市，透過建設雨水貯留設施及透水鋪面，提升城市韌性；同時，水利局還加強智慧防汛，開發基於AI技術的預警系統，有效減少豪雨造成的災損。
環保局補充，今日論壇圍繞「水永續」與「新韌性」兩大核心，論壇四大主題討論包含城市水治理與水資源指標、城市淨零能源與水循環經濟、智慧聯網與創新應用、流域共好與河川永續，與會者一致認為，唯有透過技術創新與社會合作，才能有效應對水資源挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言