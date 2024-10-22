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新北城市氣候論壇 聚焦水資源治理及永續發展

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
全球氣候變遷日益嚴峻，新北今舉辦「新北城市氣候論壇『水永續，新韌性』」。記者李成蔭／攝影
全球氣候變遷日益嚴峻，新北今舉辦「新北城市氣候論壇『水永續，新韌性』」。記者李成蔭／攝影

全球氣候變遷日益嚴峻，新北今舉辦「新北城市氣候論壇『水永續，新韌性』」，聚焦於城市水資源管理的挑戰與策略，新北環保局說明近年河川改善成果；新北副市長劉和然也說，水資源與人類生存密切，更是重要民生議題，他還笑稱「市長要我多接近人群」，引發外界政治聯想。

劉和然分享新北近年治水成果與經驗，也期望新北市能接軌國際，成為國際級的永續淨零城市，水資源與人類生存密切相關，不僅是自然界的恩賜，更是城市韌性與未來生命線及重要民生議題。另外，由於近來接班成話題，他笑稱「市長要我多接近人群」，該說法也被外界解讀是為角逐下屆新北市長。

環保局說明，為改善河川流域，新北透過「河川流域治理平台」整合資源，採取汙水接管、水利工程、攤商油脂截留及汙染取締等策略，讓溪流河川恢復生命力；環保局也持續邀請民間單位參與水環境巡守，利用在地志工的力量共同守護水域。

環保局舉例，淡水河汙染程度從2020年6%降至2023年2.1%，曾被稱為新北「四大黑龍江」的河流，如板橋湳仔溝、蘆洲鴨母港溝，透過減少汙染源、渠坡改善到河岸再造，成功翻轉成為自然生態與美景兼具的河道。

環保局提到，新北成為全國首個通過「新北市透水保水自治條例」的縣市，透過建設雨水貯留設施及透水鋪面，提升城市韌性；同時，水利局還加強智慧防汛，開發基於AI技術的預警系統，有效減少豪雨造成的災損。

環保局補充，今日論壇圍繞「水永續」與「新韌性」兩大核心，論壇四大主題討論包含城市水治理與水資源指標、城市淨零能源與水循環經濟、智慧聯網與創新應用、流域共好與河川永續，與會者一致認為，唯有透過技術創新與社會合作，才能有效應對水資源挑戰。

全球氣候變遷日益嚴峻，新北今舉辦「新北城市氣候論壇『水永續，新韌性』」，同時也與業者、學界簽署MOU。記者李成蔭／攝影
全球氣候變遷日益嚴峻，新北今舉辦「新北城市氣候論壇『水永續，新韌性』」，同時也與業者、學界簽署MOU。記者李成蔭／攝影
新北副市長劉和然分享新北近年治水成果與經驗。。記者李成蔭／攝影
新北副市長劉和然分享新北近年治水成果與經驗。。記者李成蔭／攝影
全球氣候變遷日益嚴峻，新北今舉辦「新北城市氣候論壇『水永續，新韌性』」，同時也與業者、學界簽署MOU。記者李成蔭／攝影
全球氣候變遷日益嚴峻，新北今舉辦「新北城市氣候論壇『水永續，新韌性』」，同時也與業者、學界簽署MOU。記者李成蔭／攝影
全球氣候變遷日益嚴峻，新北今舉辦「新北城市氣候論壇『水永續，新韌性』」。記者李成蔭／攝影
全球氣候變遷日益嚴峻，新北今舉辦「新北城市氣候論壇『水永續，新韌性』」。記者李成蔭／攝影

水資源 環保局

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