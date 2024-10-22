汐東線施工、LaLaport營運 汐止人擔心進入交通黑暗期

捷運汐止東湖線統包工程今天決標，明年初動工，施工期間將衝擊汐止交通。民進黨新北市議員張錦豪說，南港LaLaport商場明年營運，交通流量會更大，建議市府因應交通黑暗期，規畫系統性的配套工程，而非交由廠商提出效益微乎其微的交通維持方案。

新北市捷運工程局表示，汐東線由馬來西亞商金務大工程公司、東丕營造公司、神通資訊科技公司聯合承攬，今天決標後，接續將辦理簽約，預計明年初開工，朝2032年完工推進。

張錦豪說，汐止往內湖、南港的交通已經很脆弱，捷運明年開始施工，南港LaLaport商場也將在明年開始營運，汐止往南港車流量增加，因此將進入交通黑暗期，市府應研議完善配配方案，不能丟給廠商處理。

張錦豪表示，汐止人擔心交通黑暗期，生活大受影響。汐東線得標業者是外商，哪懂得汐止在地需求，捷運施工和LaLaport營運後，汐止交通一定是雪上加霜，等待得標廠商提出交維計畫太慢了，市府應該提早因應。

張錦豪也列出10項配套建議，提供市府參考：