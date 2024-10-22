汐東線施工、LaLaport營運 汐止人擔心進入交通黑暗期
捷運汐止東湖線統包工程今天決標，明年初動工，施工期間將衝擊汐止交通。民進黨新北市議員張錦豪說，南港LaLaport商場明年營運，交通流量會更大，建議市府因應交通黑暗期，規畫系統性的配套工程，而非交由廠商提出效益微乎其微的交通維持方案。
新北市捷運工程局表示，汐東線由馬來西亞商金務大工程公司、東丕營造公司、神通資訊科技公司聯合承攬，今天決標後，接續將辦理簽約，預計明年初開工，朝2032年完工推進。
張錦豪說，汐止往內湖、南港的交通已經很脆弱，捷運明年開始施工，南港LaLaport商場也將在明年開始營運，汐止往南港車流量增加，因此將進入交通黑暗期，市府應研議完善配配方案，不能丟給廠商處理。
張錦豪表示，汐止人擔心交通黑暗期，生活大受影響。汐東線得標業者是外商，哪懂得汐止在地需求，捷運施工和LaLaport營運後，汐止交通一定是雪上加霜，等待得標廠商提出交維計畫太慢了，市府應該提早因應。
張錦豪也列出10項配套建議，提供市府參考：
1.南湖大橋增設下吉林街引道，方便南港回程汐止。
2.吉林街接南湖大橋出水門平面可右轉上橋。
3.吉林街上下班調整為單行道（調撥車道）。
4.協調高公局在長江街（國道汐止分隊辦公室旁）增設引道，於通勤時間開放。
5.大同路及新台五路口為汐止交通瓶頸，賣場業者應出讓儲車空間，讓排隊車潮進到自己賣場腹地，以免影響大同路車流。
6.汐科站未來為三鐵共構，有商場、商辦、密集住宅、鄰近二高一高、鄰近大同路新台五路，應成立汐止交通轉運中心。
7.同興路目前施工到康寧街，應規劃二期至明峰街，工程配合康寧街電桿下地。
8.協調公車業者於重要路段上下班增加班次或加開直達車。
9.調整通勤時間出台北市號誌秒數，如康寧街出東湖號誌，在通勤時間予以最大彈性。
10.重啟福德二路銜接環東大道或南港可行性。
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