快訊

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

新北農村美學文化展登場 體驗農村文化、免費DIY手作

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
農村文化美學展即日起展出。圖／新北市農業局提供
農村文化美學展即日起展出。圖／新北市農業局提供

農村旅遊正夯，新北市農業局以農村文化美學為題，集結農村社區的花草植物、地景文化，以及物產的身影，策畫「花影農韻－新北市農村文化美學展」，即日起展出至25日，還有免費農村手作體驗，感受新北農村文化與自然韻味。

農業局表示，本次活動展覽主題包含「花草美學」、「地景美學」，以及「物產美學」三個展區，花草美學區希望帶領民眾進入花草植物世界裡，觀察農村社區的植物創作作品，尋找花草植物的痕跡，拉近自身與自然的距離。

地景美學區則是希望讓民眾在不同季節裡，感受新北農村地景的變化與獨特，欣賞地區限定特色花卉，一起動身參與農村文化體驗活動；物產美學區，則是帶領民眾從農產品、手工藝品感受農村社區的風土味道，了解農村在地文化和產業背景，以及背後所蘊含的美學價值和文化意義。

除了靜態展覽外，現場更搭配有農村手作體驗DIY，結合農村社區的文化、技藝與花草素材，共有4種體驗活動，分別為花草拓印布袋、種子吊飾、礦車撲滿和手捏雞母狗等體驗，每場限量開放10人報名，皆採現場登記方式報名。

農業局表示，無法前來現場的民眾，也可以透過與本次展覽同步上線的「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗」網站，尋找喜歡的農遊體驗或生態導覽，深入品味農村在地風情。

以新北農村社區的在地植物進行拓印，為旅程留下美好的回憶。圖／新北市農業局提供
以新北農村社區的在地植物進行拓印，為旅程留下美好的回憶。圖／新北市農業局提供
花草拓印是以新鮮花材來印壓。圖／新北市農業局提供
花草拓印是以新鮮花材來印壓。圖／新北市農業局提供
花草拓印是利用敲擊的方式，將花葉汁液及型態，印壓到布面上。圖／新北市農業局提供
花草拓印是利用敲擊的方式，將花葉汁液及型態，印壓到布面上。圖／新北市農業局提供

北農

延伸閱讀

新北八里龍形圖書閱覽室啟用 閱讀還能遠眺淡水河

新北哈客館蘆洲館啟用 後續要再蓋3館

新北607支CCTV融入AI應用 預判驟雨來襲讓前線及早應變

偵查佐遭控掉包侵占扣案毒品 新北刑大：懷疑毒犯報復檢舉

相關新聞

「左流右新」疫苗第2階段11/1開打 74家全聯門市可接種

「左流右新」疫苗開打第3週，疾管署今天表示，流感疫苗打氣未受國光疫苗變色事件影響，COVID-19疫苗打氣也達去年同期2...

403地震郵輪不來花蓮港 明年免收碇泊費爭取國際旅客

過去國際旅客為欣賞太魯閣國家公園美景，搭郵輪到花蓮旅遊，但403強震重創太魯閣，導致預定靠花蓮港的18艘次全取消。港務公...

職棒總冠軍賽G4明台南登場 市府曝光交通停車懶人包

2024中華職棒大聯盟總冠軍賽象獅大賽第4戰，明天將在統一獅隊主場台南棒球場開打，賽前獅隊主場門票已全數完售，預期將有大...

國道客運沒落已沒人搭車？ 過來人揭2關鍵：真的太硬

你現在還會搭乘國道客運嗎？一名網友分享，自己住在新竹，平時到外縣市大多都是自己開車，除非有喝酒行程，才會搭乘國道客運返回新竹，好奇現今交通非常便利，還有多少人會搭乘國道客運？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

新北農村美學文化展登場 體驗農村文化、免費DIY手作

農村旅遊正夯，新北市農業局以農村文化美學為題，集結農村社區的花草植物、地景文化，以及物產的身影，策畫「花影農韻－新北市農...

北捷籲萬聖節裝扮適當 太血腥恐怖可拒送乘客

萬聖節將至，台北捷運今天提醒乘客，若「假鬼假怪」過度，如打扮得太暴露、血腥或恐怖，北捷可拒絕運送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。