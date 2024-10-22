新北農村美學文化展登場 體驗農村文化、免費DIY手作
農村旅遊正夯，新北市農業局以農村文化美學為題，集結農村社區的花草植物、地景文化，以及物產的身影，策畫「花影農韻－新北市農村文化美學展」，即日起展出至25日，還有免費農村手作體驗，感受新北農村文化與自然韻味。
農業局表示，本次活動展覽主題包含「花草美學」、「地景美學」，以及「物產美學」三個展區，花草美學區希望帶領民眾進入花草植物世界裡，觀察農村社區的植物創作作品，尋找花草植物的痕跡，拉近自身與自然的距離。
地景美學區則是希望讓民眾在不同季節裡，感受新北農村地景的變化與獨特，欣賞地區限定特色花卉，一起動身參與農村文化體驗活動；物產美學區，則是帶領民眾從農產品、手工藝品感受農村社區的風土味道，了解農村在地文化和產業背景，以及背後所蘊含的美學價值和文化意義。
除了靜態展覽外，現場更搭配有農村手作體驗DIY，結合農村社區的文化、技藝與花草素材，共有4種體驗活動，分別為花草拓印布袋、種子吊飾、礦車撲滿和手捏雞母狗等體驗，每場限量開放10人報名，皆採現場登記方式報名。
農業局表示，無法前來現場的民眾，也可以透過與本次展覽同步上線的「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗」網站，尋找喜歡的農遊體驗或生態導覽，深入品味農村在地風情。
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