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北市近3成消防分隊無電動車滅火設備 消防局：部分交貨尚未驗收

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員汪志冰今在議會警政衛生部門指出，北市45處消防分隊竟有13個分隊無任何電動車滅火設備。記者林佳彣／攝影
北市議員汪志冰今在議會警政衛生部門指出，北市45處消防分隊竟有13個分隊無任何電動車滅火設備。記者林佳彣／攝影

北市6年多發生40起電動車火災，議員汪志冰今在議會警政衛生部門指出，北市45處消防分隊竟有13個分隊無任何電動車滅火設備，334處公有停車場僅21%有相關消防配置，直呼顯然不足。消防局說，今年已有採購但尚未驗收，預計年底前完成配發。

汪志冰指出，北巿2019年至今年7月共發生149件鋰電池火災案，且逐年增加，光是今年至7月就有25件，直追去年整年度33件；149件有40件是各類電動車輛引起，造成77名傷亡，更占同期火災279名傷亡的27.6%。

汪志冰說，北巿消防局2020年起陸續購置救災機器人、移動式（遙控）砲塔、電動車電池滅火系統組含穿刺設備等，其中最貴是救災機器人3600萬元；民間則捐贈滅火毯、電動車緊急插頭等約370萬元。她發現，全巿45個消防分隊，竟有13個分隊沒被分配到任何電動車消防設備，包含士林、北投9個分隊，直呼厚此薄彼。 

莫懷祖回應，消防局長莫懷祖對此表示，電動車電池老化、使用不當等問題會愈來愈多，看整個趨勢，電動車火災所占比例會愈來愈多。有些分隊如建國分隊是高級救護技術隊，並無使用電動車滅火相關設備，因此會移給其他分隊；目前已按照大隊預置，今年度採購已有部分交貨，但尚未驗收，預計年底前配備完成。

汪志冰另提及，交通局統計至今年7月，北巿各類電動汽機車共10.7萬多輛。北巿府管轄停室內公有停車場334處中，除了現有564個電動車充電車位均增設滅火器，卻只有70處、占比21％停車場設有滅火毯可供電動車滅火；至於1135處私人民營停車場，市府應普查是否具備電動車滅火設備。

停管處回應，公有停車場於年底前會標配滅火毯，私營停車場部分則於10月發文建議業者配置。

北市消防局長莫懷祖（前排右一）回應，今年已有採購電動車滅火相關設備，但尚未驗收，預計年底前完成配發。記者林佳彣／攝影
北市消防局長莫懷祖（前排右一）回應，今年已有採購電動車滅火相關設備，但尚未驗收，預計年底前完成配發。記者林佳彣／攝影

停車場 汪志冰 電動

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