汐東線決標...廖先翔支持比照機場 設電動運輸帶接文湖線

捷運汐止東湖線統包工程今天決標，新北市立委廖先翔說，汐東線東湖站、文湖線東湖站距離超過300公尺，將比照機場設置雙向的電動運輸帶，讓民眾轉乘更輕鬆。從東湖到大稻埕路線北市府有意推動，他會協助，提高交通效益。

新北市捷運工程局表示，汐東線由馬來西亞商金務大工程公司、東丕營造公司、神通資訊科技公司聯合承攬，今天決標後，接續將辦理簽約，預計明年初開工，朝2032年完工推進。

廖先翔說，交通一向是汐止民眾最困擾的問題，進入立法院交通委員會，會盡最大的努力改善。昨天他將交通委員會開會地點移師汐止，就針對汐止人關注的議題具體討論，包含東湖至大稻埕捷運規畫執行情形、汐東線進度說明、台鐵汐科站新增中央出入口、國道3號南向受國道5號回堵問題，及及國道3號南向銜接南港聯絡道。

廖先翔表示，會議前一行人先到汐東線東湖站預定地勘查，汐東線東湖站與文湖線東湖站距離超過300公尺，往來不便會降低搭乘意願，因此將比照機場，設置雙向的電動運輸帶，讓民眾轉乘更加輕鬆，這將是國內捷運系統首次規畫執行這種方案。

廖先翔說，原本捷運汐止民生線在台北市境內，從東湖到大稻埕路線全長約11公里，設置9座車站，如能完工，汐東線可以到達的距離更遠、站點更多，還能轉乘淡水信義線、中和新蘆線以及環狀線。

廖先翔指出，因為時空背景因素，新北市政府不得不先做汐止端路線，但完整的捷運就是要全線開闢，效益才能彰顯出來。很感謝台北市政府團隊願意執行，他也會協助推動。