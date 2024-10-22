議員指13消防分隊未設電動車滅火設備 北市：續充實

台北市議員指出，北市共發生149件鋰電池火警，有3成是電動車引起，但全市45處消防分隊，有13處分隊未設電動車滅火設備，要求檢討。消防局今天表示，將持續充實裝備。

台北市議會今天下午進行警政衛生部門質詢，台北市消防局等單位列席。國民黨議員汪志冰質詢指出，調資料發現，從民國108年至今年7月，北市發生149件鋰電池火警，近3成是各類電動車所引起，造成77人傷亡。

汪志冰說，資料顯示，全巿45處消防分隊有13處分隊未設有電動車滅火設備，如士林區、北投區消防分隊多數未設置，此外，全巿充電停車格分布在334處公有停車場，僅21%有消防設備，顯然不足夠。

她表示，依資料，北市消防局自109年起陸續購置救災機器人、電動車底盤滅火系統組等設備，花費約新台幣3900萬餘元經費，最貴設備為救災機器人約3600萬元。

此外，民間捐贈滅火毯及電動車緊急插頭各29組約370萬元，所有設備分配給45個消防分隊，但有13個分隊卻未設電動車滅火設備，如士林區、北投區就共有9個分隊最多。

汪志冰指出，隨電動車普及，巿府須持續精進滅火設備及技術，並檢討相關地點現有消防設備是否能因應，及清查室內外停車場是否有設置電動車滅火設備。

北市交通局官員在議場回應，公有停車場預估今年底前會設電動車滅火設備，針對民營停車場已發文建議應設防火設備，會持續追蹤。

消防局長莫懷祖回應，有些分隊為高級救護技術隊，未有相關防火設備需求，才把設備移給其他分隊使用，而且已依各大隊先進行預佈，增購防火設備仍在驗收，等程序完成後，預估今年底前會交付防火設備。

消防局會後提供回應指出，所屬各救災救護大隊會陸續完成配發滅火毯等救災裝備；統計108年至今年7月底，共發生37件因鋰電池起火電動車火災案，包含電動自行車25件、電動機車7件、電動板車等其他車輛3件、電動汽車2件。

此外，今年1至7月因鋰電池起火電動車火警共7件，包含電動輔助自行車及微型電動二輪車等共6件、電動代步車1件。

消防局表示，將持續關注國內外新型救災科技及裝備器材，適時編列預算採購，確保市民生命與財產安全。