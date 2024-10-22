通勤族變多不敷使用 汐止山光里要增youbike2.0

汐止區山光里，這幾年新的社區大樓進駐，居住人口變多，原本在樟樹二路與山光路旁的youbike已經不夠用，所以，今(22)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，除了增加youbike2.0的數量，也再找了社區前適合的地點再設站，讓通勤族更方便。

在汐止區樟樹二路與山光路一帶社區大樓不少，居住人口多，一直以來對於youbike的需求也大，原本在公車站旁空間設置的youbike早就不夠用，里民也一直在建議能夠再增加youbike2.0的車子。

山光里長陳永松指出，很多里民反應youbike2.0的車子太少了，今天會勘廠商也有在說要增加youbike2.0E電輔車，自己本身也有騎過，真的不錯，很適合汐止，所以，希望這裡能夠多增設幾台，另外，半島花園社區也在反應，都沒有youbike2.0，所以，也跟議員白珮茹陳情，看看是不是可以設置youbike2.0站點，方便住戶進出使用，搭公車或是買菜。

新北市議員白珮茹表示，今天到樟樹二路與山光路的公車站旁會勘，希望能夠再增加15柱，有更多的車子可以提供山光里的里民騎乘youbike轉乘更方便，因為，山光里離火車站有點遠，走路又會覺得腳酸，騎腳踏車剛剛好，所以，使用率非常頻繁，希望透過公共設施的新增，讓居民進出可以更方便。

白珮茹說，今天主要是來山光里看youbike的設置，而另外一個點，也到半島花園來看，因為一樣離火車站有距離，騎腳踏車可以很快的轉乘，所以，希望增設youbike的站點，youbike的設置，也讓民眾有更多的點在調度不及的時候，可以就近的還車借車，希望讓半島花園社區的住戶更方便，會勘後，如果位置還可以的話，就會新增站點。