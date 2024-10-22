募集社會善心 萬里公所每月發物資給弱勢家戶

陰陽海本該是東北角特有現象，現在因為豪大雨造成土石泥流，讓北海岸地區的海面上也出現前所未見的大面積陰陽海現象，還有在地經營將近20年的沿岸咖啡廳業者說，過往雨下大一點會出現陰陽海，不過像這次這麼大面積的，還真是前所未見。

2024-10-23 19:36