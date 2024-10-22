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募集社會善心 萬里公所每月發物資給弱勢家戶

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所募集到來自社會的善心，從蘋果、白米、罐頭到麵條都有，每個月希望讓弱勢家戶的日常必需品可以不虞匱乏。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所募集到來自社會的善心，從蘋果、白米、罐頭到麵條都有，每個月希望讓弱勢家戶的日常必需品可以不虞匱乏。 圖／紅樹林有線電視提供

為了照顧弱勢家戶的物資需求，萬里區長黃雱勉希望能夠為區內有需要的家戶爭取定期的物資領取，從以往的不定期，可能是每季會有一次的物資發放，改成每個月都會有物資可以提供給弱勢族群，而這個月由社會人文課募集到來自社會的善心，從蘋果、白米、罐頭到麵條都有，希望讓弱勢家戶的日常必需品可以不虞匱乏。

萬里區長黃雱勉說，這次有來自金山財神廟慈善會、無極奉天宮、懷恩聖地及宇錡建設股分有限公司等民間單位積極捐贈大量物資，共計有450戶的家戶來受惠，感謝善心企業的無私奉獻，將溫暖傳送到萬里的每一個角落。

萬里區公所社會人文課長蕭秀月指出，未來社文課也會逐一評估各家戶的物資需求狀況，盡可能的每月發放物資，也期盼透過每次的物資發放活動，凝聚關懷力量，讓社會看到身處偏鄉的萬里區有許多需要幫助的家庭，並喚起更多社會善心人士陪伴弱勢家庭走過低谷，逆境向上。

偏鄉 奉天宮 萬里

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