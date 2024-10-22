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傳承公公服務精神 瑞芳石山里方貴色獲績優鄰長

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區石山里的女鄰長方貴色，傳承公公當鄰長時的服務精神，獲選為今年的績優鄰長。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區石山里的女鄰長方貴色，傳承公公當鄰長時的服務精神，獲選為今年的績優鄰長。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區公所每年針對鄰長們都會進行相關研習活動，今(22)日舉行研習活動及績優鄰長表揚，各里皆有推薦的績優鄰長，其中石山里的女鄰長方貴色，雖然鄰長資歷僅六年，但傳承公公當鄰長時的服務精神，早已是里長不可多得的好幫手，這也讓她獲選為今年的績優鄰長。

今年瑞芳區績優鄰長共有120位，每一位依序上台接受表揚，肯定他們這些年的付出，而今年績優鄰長中，其中石山里的女鄰長方貴色，資歷只有短短六年，但其實公公在擔任鄰長時，她就一直跟著學習，後來公公生病無法繼續擔任鄰長，她則是一肩扛起，傳承家裡的鄰長任務。

石山里鄰長方貴色說，從公公當時任鄰長時在旁默默學習，到現在獨當一面成為鄰長一職，有時候雖然得奔波很辛苦，但是走訪獨老，和他們話家常，使獨老生活比較不無聊，真的有滿滿的成就感。

瑞芳區區長楊勝閔說，今天區公所在瑞龍市民活動中心舉行鄰長研習活動一開始也進行績優鄰長的表揚，感謝鄰長們長年持續協助里長進行各項政令宣導，鄰里事務，研習活動也宣導多項福利及其他推廣事項，希望鄰長們都可以吸收新資訊。

公公 瑞芳

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