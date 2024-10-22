祖先也成受災戶 金山陵園納骨塔遭土石流沖毀

大雨土石流不只是衝進民眾家園，現在就連安息在山區的祖先也是受災戶。金山的一處私立陵園，受到山陀兒颱風後大雨所帶來的土石流衝擊，地下一樓及一、二樓放置骨灰罈的櫃位都有所損懷，得知消息的家屬到了現場又無法進到內部確認，只能站在封鎖線外察看，沒有明確的受災資訊，不知道自己親人骨灰目前狀況，家屬是心急又難過。

受災祖先家屬指出，陵園被大雨造成的土石流衝擊，納骨塔受損，就連事發的當下聯外道路也是中斷的情形，雖然先後都有收到陵園業者的通知簡訊，不過從一開始的告知道路中斷法會取消，到告知建物受損，直到9日收到訊息才知道寶塔一、二樓與地下室也是受創區域，而事發至今已過半月，陵園業者揭露的受災資訊依舊不夠透明，就連自己過世母親的骨灰罈狀況如何都無法確認，真的是痛心又難過。

家屬也提供親自前往察看時拍下的照片，陵園內部一片狼籍，而一樓放置骨灰罈的櫃位，有傾倒、有位移甚至是破損，現在家屬就算是到了現場也只能在封鎖線外察看，著急又難過，只希望陵園業者能夠更透明的揭露受災資訊，以及給出明確的復建期程。

金山區長劉昌松表示，日前市長勘災時也到陵園關心，指示殯葬處要提供協助，並業者應提供透明資訊，安撫家屬焦慮心情，也因為納骨塔的復建、移置無法使用大型機具，須由專人徒手進行，目前陵園受災集中於地下一樓及一、二樓，為此業者規劃四樓為骨灰暫置區，金山區公所也將扮演資訊轉介、公布角色，協助家屬取得更多災後先人的安置等相關資訊。